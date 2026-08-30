रुद्रपुर में भड़काऊ भाषण पर मौलाना गिरफ्तार, वीडियो वायरल के बाद एक्शन

उत्तराखंड के रुद्रपुर में बारावफात जुलूस के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और उकसाऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने मौलाना मुफ्ती मुजीब अहमद को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया था. जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त को बारावफात जुलूस के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसमें रुद्रपुर के त्रिशूल चौक के पास खुले वाहन में बैठकर मौलाना मुफ्ती मुजीब अहमद के कथित तौर पर भाषण देने की बात सामने आई. पुलिस ने प्रथम दृष्टया भाषण को आपत्तिजनक और उकसाऊ माना.

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धारा 196(2) BNS में दर्ज हुआ केस

वीडियो और प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि भाषण से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है. इसके बाद कोतवाली रुद्रपुर में BNS की धारा 196(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और भाषण की स्क्रिप्ट के आधार पर एक और गंभीर धारा जोड़ी गई.

पुलिस बोली- वीडियो एडिटेड या AI जनरेटेड नहीं

ऊधम सिंह नगर के SSP अजय गणपति ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया था. जांच के दौरान भाषण की स्क्रिप्ट का भी अवलोकन किया गया. उन्होंने बताया कि वीडियो के एडिटेड या AI जनरेटेड होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं.

आरोपी गिरफ्तार, SSP ने की शांति की अपील

पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. SSP अजय गणपति ने लोगों से जनपद का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने और आपसी सौहार्द कायम रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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