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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सभी को देश की भलाई...', मोहन भागवत के बयान बोले पर इकबाल अंसारी

'सभी को देश की भलाई...', मोहन भागवत के बयान बोले पर इकबाल अंसारी

मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर दिए गए बयान पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि, सभी को देश की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 10:41 AM (IST)
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हिंदू-मुस्लिम एकता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि "हिंदुस्तान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे और आपसी स्नेह की धरती है. देश को आगे बढ़ना चाहिए और सभी को देश की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए—राष्ट्रीय प्रगति, विकास और रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए."

इकबाल अंसारी के मुताबिक, "मोहन भागवत ने जो कहा है, वह सही है; वे दुनिया भर में घूमने और चीज़ों को देखने-समझने के अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं... यह भाईचारे की मिसाल पेश करता है और दिखाता है कि हमें किस तरह के नेता की ज़रूरत है: ऐसा नेता जो सबका ख्याल रखे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा दे और देश की प्रगति, विकास और रोज़गार को आगे बढ़ाए..."

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हिंदू-मुस्लिम एकता पर मोहन भागवत ने दिया जोर

दरअसल, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 'एक दुनिया, एक मानवता' सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू-मुस्लिम की एक पर जोर देकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह खुद को 'हिंदू' कह ही नहीं सकता. 

सभी धर्मों के रास्ते ईश्वर तक जाते हैं-मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया भर के धर्मगुरुओं के बीच अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया है कि, हिंदू होने की पहली शर्त ही यह मानना है कि सभी धर्मों के रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं. भागवत ने जोर देकर कहा कि इंसानों में कोई भेद नहीं हो सकता और हर व्यक्ति का सम्मान ही मानवता का सच्चा आधार है.

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि, "दुनिया में कई धर्म हैं. आज दुनिया में धर्मों की पहचान मुख्य रूप से रीति रिवाजों से होती है. किसी धार्मिक अनुशासन को अपनाने और ईश्वर को पहुंचाने के उस रास्ते चलने के लिए रीति रिवाजों का यह अनुशासन भी जरूरी है."

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ayodhya NEWS
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