'सभी को देश की भलाई...', मोहन भागवत के बयान बोले पर इकबाल अंसारी

हिंदू-मुस्लिम एकता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि "हिंदुस्तान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे और आपसी स्नेह की धरती है. देश को आगे बढ़ना चाहिए और सभी को देश की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए—राष्ट्रीय प्रगति, विकास और रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए."

इकबाल अंसारी के मुताबिक, "मोहन भागवत ने जो कहा है, वह सही है; वे दुनिया भर में घूमने और चीज़ों को देखने-समझने के अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं... यह भाईचारे की मिसाल पेश करता है और दिखाता है कि हमें किस तरह के नेता की ज़रूरत है: ऐसा नेता जो सबका ख्याल रखे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा दे और देश की प्रगति, विकास और रोज़गार को आगे बढ़ाए..."

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हिंदू-मुस्लिम एकता पर मोहन भागवत ने दिया जोर

दरअसल, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 'एक दुनिया, एक मानवता' सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू-मुस्लिम की एक पर जोर देकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह खुद को 'हिंदू' कह ही नहीं सकता.

सभी धर्मों के रास्ते ईश्वर तक जाते हैं-मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया भर के धर्मगुरुओं के बीच अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया है कि, हिंदू होने की पहली शर्त ही यह मानना है कि सभी धर्मों के रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं. भागवत ने जोर देकर कहा कि इंसानों में कोई भेद नहीं हो सकता और हर व्यक्ति का सम्मान ही मानवता का सच्चा आधार है.

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि, "दुनिया में कई धर्म हैं. आज दुनिया में धर्मों की पहचान मुख्य रूप से रीति रिवाजों से होती है. किसी धार्मिक अनुशासन को अपनाने और ईश्वर को पहुंचाने के उस रास्ते चलने के लिए रीति रिवाजों का यह अनुशासन भी जरूरी है."

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