'महाराज जी के सामने लड़ना चाहिए', CM योगी-अखिलेश के अयोध्या चैलेंज पर बोले रवि किशन

उत्तर प्रदेश के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकारने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है. इस बीच गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा, "हमें लगता है अखिलेश यादव को महाराज जी के सामने एक चुनाव लड़ना चाहिए."

बीजेपी सांसद रवि किशन गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने अयोध्या से लड़ने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव को चुनौती स्वीकार करने की सलाह दी.

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आमने-सामने लड़ना चाहिए-रवि किशन

सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार करने पर कहा, "अखिलेश जी को बोला है कि चलो जोर आजमाते हैं. उनको आना चाहिए, अखिलेश जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए और महाराज जी के सामने लड़ना चाहिए. महाराज जी ने तो अखिलेश जी का न्यौता स्वीकार किया है. हमें लगता है अखिलेश यादव को महाराज जी के सामने एक चुनाव लड़ना चाहिए." उन्होंने कहा कि जनता भी ऐसा ही चाहती है.

अयोध्या में दिया था अखिलेश यादव ने बयान

यहां बता दें कि अखिलेश यादव अयोध्या में पूर्व विधायक पवन पांडेय के निवास में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने गए थे. जहां उन्होंने अयोध्या में चुनाव लड़ने के लिए सीएम योगी को चुनौती दी थी. जिसके बाद सियासत गर्म हो गयी है. हालांकि अखिलेश यादव ने इस चुनौती को यह कहकर टाल दिया था कि उनके सामने हमारा PDA का एक ही प्रहरी काफी है.

इसके बाद सीएम योगी ने चुनौती स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव को भी अयोध्या से लड़ने की चुनौती दी थी. जिसके बाद बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गयी है और लगातार अखिलेश यादव को सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं. रवि किशन से पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि अयोध्या से न सही हमारे सामने जहूराबाद से लड़ लें.

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