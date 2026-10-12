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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'महाराज जी के सामने लड़ना चाहिए', CM योगी-अखिलेश के अयोध्या चैलेंज पर बोले रवि किशन

'महाराज जी के सामने लड़ना चाहिए', CM योगी-अखिलेश के अयोध्या चैलेंज पर बोले रवि किशन

बीजेपी सांसद रवि किशन ने अयोध्या से सीएम योगी के सामने आखिलेश यादव से चुनाव लड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब आमने-सामने एक चुनाव लड़ना चाहिए.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 12 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकारने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है. इस बीच गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा, "हमें लगता है अखिलेश यादव को महाराज जी के सामने एक चुनाव लड़ना चाहिए."

बीजेपी सांसद रवि किशन गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने अयोध्या से लड़ने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव को चुनौती स्वीकार करने की सलाह दी.

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आमने-सामने लड़ना चाहिए-रवि किशन 

सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार करने पर कहा, "अखिलेश जी को बोला है कि चलो जोर आजमाते  हैं. उनको आना चाहिए, अखिलेश जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए और महाराज जी के सामने लड़ना चाहिए. महाराज जी ने तो अखिलेश जी का न्यौता स्वीकार किया है. हमें लगता है अखिलेश यादव को महाराज जी के सामने एक चुनाव लड़ना चाहिए." उन्होंने कहा कि जनता भी ऐसा ही चाहती है.

अयोध्या में दिया था अखिलेश यादव ने बयान 

यहां बता दें कि अखिलेश यादव अयोध्या में पूर्व विधायक पवन पांडेय के निवास में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने गए थे. जहां उन्होंने अयोध्या में चुनाव लड़ने के लिए सीएम योगी को चुनौती दी थी. जिसके बाद सियासत गर्म हो गयी है.  हालांकि अखिलेश यादव ने इस चुनौती को यह कहकर टाल दिया था कि उनके सामने हमारा PDA का एक ही प्रहरी काफी है.

इसके बाद सीएम योगी ने चुनौती स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव को भी अयोध्या से लड़ने की चुनौती दी थी. जिसके बाद बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गयी है और लगातार अखिलेश यादव को सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं. रवि किशन से पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि अयोध्या से न सही हमारे सामने जहूराबाद से लड़ लें.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 12 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
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