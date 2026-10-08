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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंडिया ब्लॉक के लंच में कल क्यों नहीं गए थे सपा सांसद? बोले- '...गायब हो गया था'

इंडिया ब्लॉक के लंच में कल क्यों नहीं गए थे सपा सांसद? बोले- '...गायब हो गया था'

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप के चलते वो कल इंडिया अलायंस के लंच में शामिल नहीं हो पाए थे. आज होंगे. उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलांयस में सबकुछ ठीक है. गठबंधन एकजुट है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस के बुधवार (7 अक्टूबर) वाले लंच मीट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी का कोई भी सांसद नहीं पहुंचा था, जिसके बाद सियासी चर्चा तेज हो गई थी. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने इस मामले पर सियासी रोटी सेंकनी शुरू कर दी थी और क्यास लगाए जाने लगे थे कि इंडिया अलायंस से सपा खुश नहीं है. इस बीच सपा सांसद राजीव राय ने इसकी वजह बताते हुए सभी कयासों पर विराम लगा दिया.

एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजीव राय ने बताया कि कल कम्युनिकेशन गायब हो गया था, इस वजह से लंच में नहीं पहुंच पाए थे. आज हम लंच में जा रहे हैं. इंडिया गठबंधन एकजुट है. आगे भी रहेगा. राजीव राय ने यह जानकारी भी दी कि सभी सांसद पहले लंच करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे.

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'बेलेट पेपर पर हों यूपी चुनाव 2027'

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद ने कहा कि इंडिया अलायंस की मांग है कि यूपी विधानसभा 2027 बैलेट पेपर पर हों. जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं आता और एसआईआर में हुई गड़बड़ियां सुधारी नहीं जातीं, तब तक इंडिया ब्लॉक का आंदोलन चलता रहेगा.

मल्लिकार्जुन खरगे दे रहे भोज

जानकारी के लिए बात दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार दूसरे दिन गुरुवार (8 अक्तूबर) को एक रेस्तरां में ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं को दोपहर का भोज दे रहे हैं. दोपहर के भोजन के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की संभावना है. विपक्षी सांसद और नेता दोपहर करीब एक बजकर 45 मिनट पर कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्तरां पहुंचे हैं. इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के बीच निर्वाचन आयोग मामले में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Rajeev Rai UP News INDIA ALLIANCE SAMAJWADI PARTY
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