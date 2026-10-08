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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवृंदावन गुरुकुल हादसे के बाद संचालक गिरफ्तार, सामने आई बड़ी लापरवाही

वृंदावन गुरुकुल हादसे के बाद संचालक गिरफ्तार, सामने आई बड़ी लापरवाही

वृंदावन के चेतन विहार स्थित संस्कृत गुरुकुलम में पढ़ने वाले चार बच्चों की पानी के टैंक की सफाई करने के दौरान मौत हो गई. मृतक छात्रों के परिजनों ने गुरुकुल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 08 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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वृंदावन के चेतन विहार स्थित संस्कृत गुरुकुलम में पढ़ने वाले चार बच्चों की हुई दर्दनाक मौत का मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है. इन बच्चों की मौत गुरुकुल में पानी के टैंक की सफाई करने के दौरान हुई थी. मृतक छात्रों के परिजनों ने गुरुकुल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

पुलिस ने गुरुकुल संचालक आशीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. 

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मामले की जांच के आदेश

जिला अधिकारी (DM) ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे. अब नगर मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा इस घटना से जुड़े सभी प्रशासनिक पहलुओं की जांच करेंगे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,  गुरुकुल बिना पंजीकरण के चल रहा था. ये भी सामने आया है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA)  से गुरुकुल का नक्शा पास नहीं कराया गया था, बल्कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई थी. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बुधवार को गुरुकुल परिसर में बने करीब 12 फीट गहरे भूमिगत पानी के टैंक (हौज) से बदबू आ रही थी. इसे साफ करने के लिए एक छात्र को उसमें उतारा गया, लेकिन उसकी कोई आवाज न आने पर दूसरे छात्र को टैंक में उतारा गया. इस तरह  5 छात्र टैंक में उतर गए. सभी छात्र जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए. छात्रों को बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक बच्चे का इलाज जारी है.

मृत छात्रों की पहचान विशु शर्मा (मेरठ), देवांश (विदिशा, मप्र), मनु कटारा (गाटरपाड़ा, मप्र) और आर्यन पांडेय (कौशांबी) के रूप में हुई है. पुलिस ने मृत छात्र के परिजनों की शिकायत पर  गुरुकुल के संचालक आशीष शर्मा के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धाराओं के तहत का मुकदमा दर्ज किया है.

वृंदावन में बड़ा हादसा, गुरुकुलम के 4 बच्चों की मौत, टैंक की कर रहे थे सफाई

 

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Published at : 08 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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