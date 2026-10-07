यूपी राज्यसभा चुनाव: 2 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, नतीजे की तस्वीर साफ

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के नतीजे अब लगभग साफ हो गए हैं. बीजेपी के आठ और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा 9 अक्टूबर को आधिकारिक तौर की जाएगी. दरअसल, 10 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था. इनमें बीजेपी के आठ, सपा के दो और दो निर्दलीय शामिल थे. निर्दलीय प्रत्याशी ओंकारनाथ चौरसिया और कांते सायना का निर्वाचन पत्र निरस्त हो गया. इस तरह से 10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार बचे. बीजेपी के आठ और सपा के दो उम्मीदवारों का नामांकन पत्र वैध पाया गया. ऐसे में अब 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की जरूरत नहीं होगी.

यूपी के राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. इसलिए इन 10 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराया जा रहा है. बीजेपी ने राज्यसभा के लिए राज्य के मंत्री धर्मपाल सिंह (लोध), पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश पाल (पाल), श्रुति गंगवार (कुर्मी), विद्यासागर सोनकर, प्रियंका रावत (दलित), राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय (ब्राह्मण) और राम प्रताप सिंह चौहान (ठाकुर) को उम्मीदवार बनाया है.

नामांकन वापस न लेने पर सभी 10 की जीत तय

सपा की ओर से पार्टी के सीनियर नेता राम गोपाल यादव और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी धनराज परिमल नाथवानी उम्मीदवार हैं. अब 10 सीटों के लिए 10 ही वैध उम्मीदवार बचे हैं. ऐसे में यदि 9 अक्टूबर तक किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे.

कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन

उत्तर प्रदेश में सभी 10 सीटों पर चुनाव होने की स्थिति में किसी उम्मीदवार को एक सीट जीतने के लिए पहली वरीयता के कम से कम 37 मतों की आवश्यकता होती है. बीजेपी उम्मीदवारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया था. नामांकन दाखिल करने का मंगलवार (8 अक्टूबर) अंतिम दिन था. बीजेपी ने इस बार अपने सभी आठ मौजूदा सदस्यों को दोबारा उम्मीदवार बनाने के बजाय पूरी तरह नए चेहरों पर दांव लगाया है.

हरदीप पुरी को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है. बीजेपी के आठ उम्मीदवारों में दो महिलाएं हैं और पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, ब्राह्मण तथा ठाकुर समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है. उम्मीदवारों के चयन को वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सपा की ओर से तीसरा उम्मीदवार उतारकर 10वीं सीट के लिए मुकाबला कराने की अटकलें भी थीं. हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को इन अटकलों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा था, ''अब हमारा फोकस तीन पर नहीं, 403 पर है.''

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