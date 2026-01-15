मायावती के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ शॉर्ट सर्किट, धुआं-धुआं होने से अफरा-तफरी
Mayawati Press Conference Short Circuit: मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई. जब वाल लाइट से धुआं निकला तो इसे देखते ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए.
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अपने 70वें जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जब बीएसपी चीफ मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहीं थी तो इस दौरान वहां शॉर्ट सर्किट से धु्आं-धुआं हो गया.
बीएसपी चीफ मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई. जब वाल लाइट से धुआं निकला तो इसे देखते ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए और धुएं को काबू करने के लिए स्प्रे किया गया. हालांकि समय रहते सबकुछ ठीक हो गया है और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया.
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा कि आज मेरा 70वां जन्मदिन है और लोग इसे जन कल्याण दिवस के रूप में बहुत सादगी के साथ मनाते हैं. मायावती ने कहा कि नववर्ष के पहले महीने में पूरे देश में इस दिन को जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं. हमारी पार्टी द्वारा जो जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनसे लाभ पहुंचा है जनता के दिल में जगह बनाए रखने के लिए पूरे देश में मेरा जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया है.
ब्राह्मण समाज को किसी और भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए- मायावती
इस दौरान बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ महापुरुषों को सम्मान दिया, स्थल पार्क गार्डन जिले बनाए गए. वहीं इस दौरान मायावती ने कहा कि काफी चिंता व्यक्त की गई है, हमने हमेशा उचित भागीदारी हमेशा दी है. ब्राह्मण समाज को किसी और भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व और मान-सम्मान मिलना चाहिए. बीएसपी की सरकार बनने पर इनकी चाहत पूरी की जाएगी.
न दबने वाली हूं और न लालच में आने वाली हूं- मायावती
पूर्व सीएम ने कहा कि गुरुओं को नमन करती हूं जिनके बताए रास्तों पर चलकर दलित और उपेक्षित लोगों के मान-सम्मान के लिए जीवन अर्पित करती हूं. मैं आगे भी जारी रखूंगी न दबने वाली हूं और न लालच में आने वाली हूं.
