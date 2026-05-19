पीएम की अपील के बाद हरिद्वार में दौड़ी साइकिल, HRDA सचिव मनीष सिंह ने तय किया 20 KM का सफर

उत्तराखंड स्थित धर्मनगरी हरिद्वार विकास प्राधिकरण (HRDA) के सचिव मनीष सिंह ने “नो व्हीकल डे” के तहत करीब 20 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर एक सकारात्मक संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद अब सरकारी अधिकारी, संस्थाएं और आम लोग भी इस मुहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं.

प्रधानमंत्री की “एक दिन बिना वाहन” और ऊर्जा बचत को लेकर की गई अपील के बाद कई शहरों में साइकिलिंग, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल तेज हुई है. सरकारी दफ्तरों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन निजी वाहन के बजाय साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

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सप्ताह में एक दिन भी करें बचत तो होगा लाभ- मनीष सिंह

HRDA सचिव मनीष सिंह ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती खपत को कम करना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन भी निजी वाहन का उपयोग कम कर दे तो इससे ईंधन बचत के साथ प्रदूषण में भी बड़ी कमी लाई जा सकती है.

उन्होंने आम जनता से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपीलों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि देशहित में ईंधन बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. उनका कहना था कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं.