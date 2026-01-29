हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में सड़कों पर उतरीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वेतन वृद्धि समेत सरकार से की ये मांगें

महोबा में सड़कों पर उतरीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वेतन वृद्धि समेत सरकार से की ये मांगें

Mahoba News: महोबा में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आईं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब वक्त आर-पार की लड़ाई का है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

महोबा में आज आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट में जमा हुईं. मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि मात्र 6 हजार रुपये में परिवार का गुजारा मुमकिन नहीं है, इसलिए अब आर-पार की लड़ाई का वक्त आ गया है.

जानकारी के मुताबिक, आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आईं. हाथों में तख्तियां लिए इन महिलाओं के तेवर बता रहे हैं कि अब वे कोरे आश्वासनों से मानने वाली नहीं हैं. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जोश भर देने वाले नारे लगाए. फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं और 6000 में दम नहीं, 24000 से कम नहीं जैसे नारों के साथ उन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी.

'वर्षों से की जा रही मांगों की अपेक्षा'

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि सरकार पिछले कई वर्षों से उनकी मांगों की उपेक्षा कर रही है. आज के महंगाई के दौर में महज 6 हजार रुपये के मानदेय पर परिवार का भरण-पोषण करना एक बड़ी चुनौती बन गया है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांग है कि उन्हें परमानेंट यानी नियमित किया जाए और मानदेय को संशोधित कर कम से कम 24 हजार रुपये किया जाए.

'हड़ताल का शौक नहीं, मजबूरी'

जिलाध्यक्ष आसमीन खातून ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि यह हड़ताल कोई शौक नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है. उन्होंने आगामी 8 मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन लखनऊ की सरजमीं गुलाबी रंग में रंग जाएगी, क्योंकि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी महिलाएं वहां डेरा डालेंगी.

'2027 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'

विरोध प्रदर्शन का यह स्वर अब राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है. महिलाओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया, तो इसका खामियाजा उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा. आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ इन महिलाओं ने साफ कर दिया है कि उनके मान सम्मान और अधिकार की यह लड़ाई अब अंजाम तक पहुँचने तक जारी रहेगी.

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
ABP Report: अजित के बाद NCP का नेता कौन होगा? | Ajit Pawar Plane Crash | Baramati | NCP
Chitra Tripathi: ना बंटे-ना फंसे, UGC पर छात्र जीते! |UGC New Rules | Dharmendra Pradhan |Mahadangal
Khabar Gawah Hai : UGC को झटका.. नया नियम लटका! | UGC New Rules | Supreme Court
Top 100 News Today:UGC के नियम पर आ गया सुप्रीम फैसला । PM Modi । Ajit Pawar । Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
नौकरी
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget