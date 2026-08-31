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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौशांबी में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत और कई घायल

कौशांबी में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत और कई घायल

कौशांबी के पिपरी पुलिस स्टेशन इलाके के महमूदपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है. इस हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 31 Aug 2026 03:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पिपरी पुलिस स्टेशन इलाके के महमूदपुर में पटाखे की एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है. गंभीर हालत में एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस धमाके के बाद सर्कल ऑफिसर शिवांग सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जबकि जिला प्रशासन बचाव कार्य कर रहा है. वहीं पटाखा फैक्ट्री धमाके पर DM कौशांबी अमित पाल शर्मा ने कहा एम्बुलेंस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां भी भेजी गईं, बचाव कार्य चल रहा है. लगभग पांच लोगों को बाहर निकाला गया; कुछ को इलाज के लिए भेजा गया है और इमरजेंसी केयर दी जा रही है. गंभीर रूप से घायल लोगों की हालत का पता लगाया जा रहा है.

हादसे के बाद मौके पर दो जिलों की टीम तैनात

DM अमित पाल शर्मा घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम ने तुरंत कार्रवाई की; दोनों जिलों की टीमों को तैनात किया गया. इस शुरुआती जांच के आधार पर ऐसा लगता है कि लगभग तीन घर जल गए हैं.

CM योगी ने पटाखा फैक्ट्री हादसे का लिया संज्ञान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया और जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Kaushambi News UP NEWS
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