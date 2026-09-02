कानपुर में BSF कांस्टेबल परीक्षा रद्द, बायोमेट्रिक न होने पर हंगामा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में BSF कांस्टेबल परीक्षा रद्द कर दी गई है. बायोमेट्रिक न होने पर हंगामे के बाद यह फैसला लिया गया है. BSF कांस्टेबल परीक्षा की तीनों पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक BSF कांस्टेबल परीक्षा में बायोमेट्रिक न होने से हंगामा हुआ था, इस वजह से परीक्षा को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है.

यह पूरा मामला कानपुर के चकेरी के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर का बताया जा रहा है. बुधवार (2 सितंबर) को प्रथम पाली में यह परीक्षा आयोजित हो रही थी. इस दौरान बायोमेट्रिक ना होने की खबर से परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया. इस बीच गुस्साए अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया.

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केंद्र के बाहर विरोध-प्रदर्शन

परीक्षा के दौरान हंगामे के बीच अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालात को संभालने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले पर कानपुर एडीसीपी शिव सिंह ने बताया, "आज की परीक्षा अगली डेट में कराई जाएगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को बता दिया गया है.

उन्होंने बताया, "श्याम नगर के परीक्षा केंद्र में BSF के Multiple Ranks की परीक्षा चल रही थी. यह परीक्षा तीन पालियों में हो रही थी. पहली पाली की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सेट्स अचानक से बंद हो गए. इस बीच परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा. पेपर कैंसिल होने के बाद परीक्षार्थियों ने मांग की थी कि उन्हें बताया जाए कि अगली परीक्षा कब होगी, जिसके बाद उन्हें अगली डेट की जानकारी दे दी गई है.

कब आयोजित होगी अगली परीक्षा?

BSF कॉंस्टेबल की रद्द की गई परीक्षा की तिथि अभ्यर्थियों की मांग पर बताई गई है. प्रशासन द्वारा अगली परीक्षा 18 सितंबर को कराए जाने की बात कही गई है. फिलहाल छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा गया है.

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