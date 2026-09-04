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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर BJP की नई टीम का ऐलान, जेपी नड्डा के करीबी को मिली जगह

कानपुर BJP की नई टीम का ऐलान, जेपी नड्डा के करीबी को मिली जगह

बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की नई कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है. इस नई टीम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी का भी नाम है. 21 नए चेहरों को जगह मिली है. 

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 04 Sep 2026 06:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की नई कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सहमति के बाद 38 सदस्यीय क्षेत्रीय कार्यसमिति की घोषणा की गई. नई टीम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी का भी नाम है. 21 नए चेहरों को जगह मिली है.

पार्टी ने संगठन में जातीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी की है. नई कार्यसमिति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 14, ब्राह्मण समाज के 10, क्षत्रिय चार, वैश्य एक, कायस्थ एक, अल्पसंख्यक दो, अनुसूचित जाति के पांच और अनुसूचित जनजाति के एक नेता को जगह मिली है. क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी भी OBC वर्ग से हैं.

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10 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 8 नए चेहरे

बीजेपी ने नरेंद्र राजपूत, भुवन प्रकाश गुप्ता, अशोक राजपूत, नीतू सिंह, पवन प्रताप सिंह, अखिलेश नाथ दीक्षित, आशीष कोल, अर्चना त्रिपाठी, अमित समाधिया और अरविंद मुखिया को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. इनमें आठ नए चेहरे हैं. अशोक राजपूत पहले भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे, जबकि पवन प्रताप सिंह पिछली कार्यसमिति में क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. क्षेत्रीय महामंत्री के चार पदों पर आनंद सिंह, आदित्य त्रिवेदी, शिव सिंह भारती और राजेश पटेल को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें तीन नए चेहरे हैं. आनंद सिंह पिछली कार्यसमिति में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे.

नड्डा के करीबी आदित्य त्रिवेदी को बड़ी जिम्मेदारी

आदित्य त्रिवेदी को क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है. कानपुर के बर्रा-2 निवासी आदित्य लंबे समय तक दिल्ली में बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं. पार्टी के अंदर उन्हें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी सहयोगी के तौर पर जाना जाता है. करीब 15 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने कानपुर के रतनलाल नगर में अपना निवास बनाया है.

बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आदित्य त्रिवेदी कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट से चुनावी तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी को उनकी कानपुर में बढ़ती राजनीतिक भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है.

संघ परिवार से जुड़ी नीतू सिंह की एंट्री अहम

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाई गईं नीतू सिंह कानपुर के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी और बैरिस्टर वीरेंद्रजीत सिंह परिवार की बहू हैं. उनका परिवार लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है. उनके दादा-ससुर बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह का कानपुर में संघ के शुरुआती विस्तार में योगदान माना जाता है.

नीतू सिंह का नाम 2023 के नगर निगम चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में भी चर्चा में रहा था. कानपुर लोकसभा सीट से 2024 में उनके नाम पर चर्चा हुई, हालांकि पार्टी ने रमेश अवस्थी को टिकट दिया था.

मंत्री पदों पर पूरी तरह नए चेहरे

क्षेत्रीय मंत्री के सभी 10 पदों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है. इनमें वीरेंद्र तिवारी, प्रशांत राव चौबे, मनीष तिवारी, सरदार मनजीत सिंह, शिवेंद्र सिंह शैली, रमेश कुशवाहा, आनंद पटेल, विनोद कुशवाहा, रीता कठेरिया और धीरेंद्र वर्मा शामिल हैं. क्षेत्रीय कार्यसमिति के सदस्यों में सुधा मौर्य, आशा पाल, बसंती लारिया, निधि राजपाल, रागिनी भदौरिया समेत 14 नेताओं को जगह मिली है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Kanpur News पंकज चौधरी UP NEWS
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