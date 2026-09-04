स्वतंत्र भारद्वाज केस में नया मोड़, निशु आजाद के पिता संजय कुमार का Video Viral

स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट से वायरल वीडियो के बाद एक तरफ इस मुद्दे पर हंगामा, प्रदर्शन और सियासत हो रही है. वहीं इस केस में नया मोड़ आया है. निशु आजाद के पिता का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद पर हमले की बात के साथ-साथ स्वंतत्र को पीटने की बात भी कह रहे हैं.

वीडियो में संजय कह रहे हैं- मैं कहना चाहता हूं कि अनजाने में सिर पर चोट मार के कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया. मैं कह सकता हूं कि अगर 2 मिनट पुलिस और न आती. पुलिस को वहम हो गया था कि हम मार रहे हैं इसलिए हमें ले गई. फोटो में देख ले क्या हाल था. वन टू वन कर ले भाई, जहां चाह वहां आ जाऊंगा.

स्वतंत्र भारद्वाज पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, बुलंदशहर से हिरासत में लिया

पुलिस की हिरासत में है स्वतंत्र भारद्वाज

उधर, फिलहाल आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पुलिस की हिरासत में है लेकिन थोड़ी देर पहले तक वो बेखौफ था.जेल जाने के सवाल पर उसने मामले को सनातन से जोड़ दिया. उसने कहा था कि जेल आएंगे, बाहर आएंगे, फिर करेंगे.

इससे पहले आज दिल्ली में सीजेपी ने प्रदर्शन किया और अब दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को पकड़ लिया है.

संजय कुमार की बेटी ने क्या कहा?

इन सबके बीच CJP एक्टिविस्ट निशु आजाद ने कहा कि वह चंद्रशेखर आजाद के साथ इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन गई थीं. उन्होंने बताया कि पुलिस के सामने उन्होंने अपनी बातें और मांगें रखीं. निशु के मुताबिक, FIR दर्ज हुए दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वे न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है. खास तौर पर उनकी मांग है कि मामले में धारा 307 (हत्या की कोशिश) और SC/ST एक्ट के प्रावधान जोड़े जाएं, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी जान लेने की स्पष्ट कोशिश की गई थी.

उन्होंने कहा कि हालांकि, आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR में ये गंभीर धाराएं शामिल नहीं की गईं, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूम रहा है. इसी को लेकर वे आज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने मांग की कि FIR में धारा 307 और SC/ST एक्ट के तहत प्रावधान जोड़े जाएं और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. निशु ने बताया कि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 72 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.