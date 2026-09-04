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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वतंत्र भारद्वाज केस में नया मोड़, निशु आजाद के पिता संजय कुमार का Video Viral

स्वतंत्र भारद्वाज केस में नया मोड़, निशु आजाद के पिता संजय कुमार का Video Viral

निशु आजाद के पिता संजय कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह स्वतंत्र भारद्वाज के साथ मारपीट होने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि 2 मिनट और पुलिस न आती देखते.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट से वायरल वीडियो के बाद एक तरफ इस मुद्दे पर हंगामा, प्रदर्शन और सियासत हो रही है. वहीं इस केस में नया मोड़ आया है. निशु आजाद के पिता का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद पर हमले की बात के साथ-साथ स्वंतत्र को पीटने की बात भी कह रहे हैं.

वीडियो में संजय कह रहे हैं- मैं कहना चाहता हूं कि अनजाने में सिर पर चोट मार के कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया. मैं कह सकता हूं कि अगर 2 मिनट पुलिस और न आती. पुलिस को वहम हो गया था कि हम मार रहे हैं इसलिए हमें ले गई. फोटो में देख ले क्या हाल था. वन टू वन कर ले भाई, जहां चाह वहां आ जाऊंगा.

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पुलिस की हिरासत में है स्वतंत्र भारद्वाज

उधर, फिलहाल आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पुलिस की हिरासत में है लेकिन थोड़ी देर पहले तक वो बेखौफ था.जेल जाने के सवाल पर उसने मामले को सनातन से जोड़ दिया. उसने कहा था कि जेल आएंगे, बाहर आएंगे, फिर करेंगे.

इससे पहले आज दिल्ली में सीजेपी ने प्रदर्शन किया और अब दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को पकड़ लिया है.

संजय कुमार की बेटी ने क्या कहा?

इन सबके बीच CJP एक्टिविस्ट निशु आजाद ने कहा कि वह चंद्रशेखर आजाद के साथ इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन गई थीं. उन्होंने बताया कि पुलिस के सामने उन्होंने अपनी बातें और मांगें रखीं. निशु के मुताबिक, FIR दर्ज हुए दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वे न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है. खास तौर पर उनकी मांग है कि मामले में धारा 307 (हत्या की कोशिश) और SC/ST एक्ट के प्रावधान जोड़े जाएं, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी जान लेने की स्पष्ट कोशिश की गई थी.

उन्होंने कहा कि हालांकि, आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR में ये गंभीर धाराएं शामिल नहीं की गईं, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूम रहा है. इसी को लेकर वे आज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने मांग की कि FIR में धारा 307 और SC/ST एक्ट के तहत प्रावधान जोड़े जाएं और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. निशु ने बताया कि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 72 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 Sep 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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