हापुड़ में स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप, रिजल्ट लेने गई छात्रा से छेड़छाड़, केस दर्ज
Hapur News In Hindi: स्कूल में अपना परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) लेने गई 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की.
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षा के मंदिर में गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है. स्कूल में अपना परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) लेने गई 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की. यही नहीं शिकायत को पहुंचे परिजनों से भी अभद्रता की.
मामले किस संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. जबकि पीड़ित छात्रा अभी अभी दहशत में है. परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला थाना हाफिजपुर के ग्राम नान का है. पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे 13 वर्षीय छात्रा, जो कि गांव के ही बी.एन.सी. मैमोरियल जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है, अपना रिजल्ट लेने स्कूल गई थी. आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य राज कुमार शर्मा पुत्र हुक्म सिंह शर्मा ने छात्रा को रिजल्ट के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया.
पीड़िता का आरोप है कि कार्यालय के अंदर प्रधानाचार्य ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया. छात्रा के बार-बार विरोध करने और विनती करने के बावजूद आरोपी नहीं माना. किसी तरह अपनी जान बचाकर पीड़िता वहां से भागी और घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई.
आरोप है कि जब पीड़िता के पिता अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्कूल में आरोपी से पूछताछ करने पहुँचे, तो प्रधानाचार्य ने उनके साथ न केवल गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया, बल्कि जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित भी किया और जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इस गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी प्रधानाचार्य राज कुमार शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 352, 351(3) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल हापुड़ भेज दिया है. इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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Source: IOCL