गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कनावनी गांव के पास बनी झुग्गी-बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है. यहां रहने वाले एक गरीब परिवार के 4 साल के छोटे बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया. बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी कई कुत्तों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह नोच-खाया.

बच्चे के फूफा विशंभर ने घटना के विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चा कौशल जिसकी उम्र 4 साल है. वह घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों का झुंड आ गया. उन्होंने बच्चे पर जमकर हमला किया. बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई है और डॉक्टरों ने 36 टांके लगाए हैं.

कुत्तों के डर के साए में लोग

बच्चे फूफा ने यह भी बताया है कि इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है. उन्होंने कहा, "हम जैसे गरीब लोग दिन-रात मजदूरी करके गुजारा करते हैं, लेकिन अब बच्चे को लेकर डर लगता है कि कब फिर कोई कुत्ता हमला कर देगा. कौशल के पिता सब्जी की ठेली लगाते है. वहीं इस घटना के बाद बेहद दुखी हैं. वहीं इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

हर महीने औसत 10 हजार से अधिक लोग हो रहे कुत्तों के हमले के शिकार

यह घटना किसी एकाकी मामले से कहीं ज्यादा है. गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमलों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले भर में 1.38 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, यानी हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक लोग कुत्तों के हमले का शिकार बने. इनमें से सैकड़ों मामले गंभीर रहे, जहां पीड़ितों को कई टांके लगाने पड़े और रेबीज का खतरा मंडराया.

ये भी पढ़ें: माघ मेला में जलवा बिखेर रहे गूगल गोल्डन बाबा, 5 करोड़ के सोना–चांदी के आभूषण से हैं लदे