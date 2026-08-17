IPS अफसर की मां की हत्या पर भड़कीं मायावती, योगी सरकार से की ये मांग

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बुजुर्ग मां की हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़े सवाल उठाए हैं. मायावती ने प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अंबेडकर नगर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या को बेहद दुखद बताया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था के हिसाब से अति चिंतनीय है.

मायावती ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

मायावती ने कहा अगर किसी पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ इतनी बड़ी जघन्य घटना हो सकती हैं तो इससे आम लोगों का आशंकित होना वाजिब है. ऐसे में आम जन का सुरक्षा का क्या होगा? बसपा अध्यक्ष ने सरकार से मांग की इस घटना का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ये बेहद जरूरी है.

अखिलेश यादव ने भी जताया दुख

बसपा अध्यक्ष से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आईपीएस अधिकारी मां की हत्या पर दुख जताया था. रविवार देर शाम को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माताजी की हत्या का दुखद समाचार सामने आया है. यूपी में पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

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बता दें कि रविवार को अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में 91 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई. उनकी पहचान वरिष्ठ आईपीएस की मां के रूप में हुई है. घटना का उस वक्त पता चला जब उनकी देखभाल करने वाली नौकरानी घर पहुंची. उनके शरीर पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं और मुँह से खून निकलने का भी दावा किया गया. इसके अलावा उनके शरीर से जेवर भी गायब मिले हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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