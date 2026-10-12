Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ाव चोरी माले में कानूनी कार्रवाई को लेकर सुनवाई एक बार फिर टल गयी. अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. प्रशासन द्वारा रिपोर्ट नहीं दाखिल की गयी थी.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 12 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सुनवाई टल गई है. राम मंदिर के तत्कालीन महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राय और कृष्ण मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. 

आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने के चलते न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है. जिसके बाद वादी पक्ष ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार
'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार

यह भी पढ़ें : 'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार

प्रशासन की रिपोर्ट नहीं हो पायी दाखिल 

राम जन्मभूमि से जुड़े चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर अधिवक्ताओं ने दाखिल याचिका पर आज न्यायालय में सुनवाई होनी थी. अधिवक्ता संघ की ओर से धारा 173(4) के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है. हालांकि, न्यायालय में प्रशासन की रिपोर्ट दाखिल नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने उठाए सवाल 

इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि आज की पेशी के दौरान प्रशासन की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके चलते न्यायालय को अगली तारीख निर्धारित करनी पड़ी.

कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक, 16 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि यदि पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारियों को एक से दो घंटे के भीतर तलब कर मामले की सुनवाई की जाए.

यहां बता दें कि राम मंदिर में चढ़ाव चोरी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, शुरूआती जांच में मंदिर के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था. लेकिन मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार आवाजें उठ रहीं हैं.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार
'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
महाराष्ट्र
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
इंडिया
INDIA Bloc March Live: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और खरगे, निकल चुके हैं CJI सूर्यकांत
LIVE: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और खरगे, निकल चुके हैं CJI सूर्यकांत
क्रिकेट
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट कोहली पर दिग्गजों का खुलासा
3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट पर दिग्गजों का खुलासा
साउथ सिनेमा
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget