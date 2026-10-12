राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सुनवाई टल गई है. राम मंदिर के तत्कालीन महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राय और कृष्ण मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है.

आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने के चलते न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है. जिसके बाद वादी पक्ष ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

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प्रशासन की रिपोर्ट नहीं हो पायी दाखिल

राम जन्मभूमि से जुड़े चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर अधिवक्ताओं ने दाखिल याचिका पर आज न्यायालय में सुनवाई होनी थी. अधिवक्ता संघ की ओर से धारा 173(4) के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है. हालांकि, न्यायालय में प्रशासन की रिपोर्ट दाखिल नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने उठाए सवाल

इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि आज की पेशी के दौरान प्रशासन की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके चलते न्यायालय को अगली तारीख निर्धारित करनी पड़ी.

कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक, 16 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि यदि पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारियों को एक से दो घंटे के भीतर तलब कर मामले की सुनवाई की जाए.

यहां बता दें कि राम मंदिर में चढ़ाव चोरी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, शुरूआती जांच में मंदिर के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था. लेकिन मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार आवाजें उठ रहीं हैं.

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