'एक A टीम, एक B टीम और एक P टीम भी है...', अखिलेश यादव ने बिहार की जनता को किससे किया सावधान?

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार की नींव हिला देंगे.

सपा प्रमुख यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी बिहार चुनाव में अपनी “बी और पी टीमों” के साथ मैदान में है. उन्होंने कहा, “हर चुनाव में बीजेपी की एक ‘बी टीम’ होती है, लेकिन बिहार में तो उसकी एक ‘पी टीम’ भी है.” उनका परोक्ष तौर पर इशारा जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर की ओर था.

पूर्णिया जिले में महागठबंधन (इंडिया) उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि “जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को पराजित किया, उसी तरह बिहार की जनता मगध में बीजेपी को हराएगी.” उन्होंने कहा, “बिहार चुनाव के परिणाम केंद्र की बीजेपी सरकार को झंकझोर देंगे. वहां की सरकार अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है.”

अखिलेश यादव का परोक्ष तौर पर इशारा केंद्र की बीजेपी सरकार के गठबंधन सहयोगियों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की ओर था, जिनके समर्थन से पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में नरेन्द्र मोदी की तीसरी बाद सरकार बनी थी.

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता के सामने केवल राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, “जैसे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने अवध में बीजेपी को हराया, वैसे ही बिहार के लोग उन्हें मगध में शिकस्त देंगे.” सपा मुखिया का परोक्ष तौर पर इशारा पिछले वर्ष के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगे झटके की ओर था. सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 सीट जीती थीं, जबकि बीजेपी को केवल 33 सीट से संतोष करना पड़ा था. माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कम सीट मिलने के चलते बीजेपी स्वयं के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई.

बिहार से पलायन के लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नेताओं पर मॉल एवं सेवाकर (जीएसटी) दरों में कटौती को लेकर जश्न मनाने का आरोप लगाते हुए कहा, “उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ऊंची दरें किसने तय की थीं, जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी.” उन्होंने कहा, “वे पलायन की बात करते हैं, लेकिन बिहार से पलायन के लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार है. इस बार बिहार की जनता बीजेपी का ही राज्य से पलायन सुनिश्चित करेगी.”

हमारे कई पुराने मित्र देश भी हमारे खिलाफ- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत के व्यापारिक अवसरों और वैश्विक संबंधों को भी नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने कहा, “अमेरिका, जो पहले हमारा सहयोगी था, अब दूर हो गया है. दरअसल, अब हमारे कई पुराने मित्र देश भी हमारे खिलाफ हैं.’’