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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननिम्स यूनिवर्सिटी में 48 घंटे में 2 छात्रों की मौत, पुलिस ने उठाए सवाल

निम्स यूनिवर्सिटी में 48 घंटे में 2 छात्रों की मौत, पुलिस ने उठाए सवाल

जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में दो दिनों के अंदर दो छात्रों के खुदकुशी की है. सीपीटी सेकंड ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दी तो, दो दिन पहले B.Tech छात्र ने भी 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Aug 2026 12:53 PM (IST)
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जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में दो दिनों के अंदर दो छात्रों के खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया है. यूपी के मथुरा जिले के रहने वाले सीपीटी सेकंड ईयर के छात्र मोहित सैनी ने यूनिवर्सिटी के सनराइज हॉस्पिटल में फांसी लगाकर जान दे दी. देर रात कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. इससे पहले मंगलवार (25 अगस्त) को एक B.Tech छात्र ने भी हॉस्टल की 15वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी. लगातार दो दिनों में दो छात्रों की मौत की घटनाओं से यूनिवर्सिटी परिसर में सनसनी फैल गई है.

दूसरे छात्रों को बदबू आने के बाद छात्र की मौत का पता लगा 

सीपीटी सेकंड ईयर का छात्र मोहित सैनी मथुरा के लोटेसर गांव का रहने वाला था. इस घटना की जानकारी बुधवार (26 अगस्त) की रात 11 बजे तब लगी, जब हॉस्टल में रह रहे दूसरे छात्रों को बदबू आने लगी, जिसके बाद उन्होंने चंदवाजी थाने को सूचना दी. चंदवाजी थानाधिकारी राजबीर सिंह ने मौके पर आकर घटना स्थल को सिल कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए निम्स हॉस्पिटल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि शव में से बदबू आ रही थी, जिसका अनुमान है कि युवक की मौत एक से दो दिन पहले हो चुकी है. मामले की जांच हो रही है, मगर मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.

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इसी यूनिवर्सिटी के B.Tech छात्र ने भी दो दिन पहले किया था सुसाइड

इसी यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र आदित्य तिवारी ने भी मंगलवार (25 अगस्त) को हॉस्टल की 15वीं मंजिल से छलांग मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई. वही लखनऊ का रहने वाला था. पुलिस ने बताया था कि हादसे के वक्त युवक के दोनों रुम पार्टनर कमरे में नहीं थे और वे पिछले दो दिनों से कॉलेज कोई क्लास लेने भी नहीं आ रहा था. हादसे के बाद छात्र के शव को निम्स हॉस्पिटल में ही रखा गया है. अब पुलिस यूनिवर्सिटी प्रशासन से सवाल कर रही है कि आखिर दो दिनों में दो मौतों की क्या वजह है?

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Aug 2026 12:53 PM (IST)
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