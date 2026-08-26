VHP ने कहा- मुस्लिम समुदाय की बेटी को हिजाब नहीं, किताब की जरूरत

उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद में अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) की भी एंट्री हो गई है. वीएचपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है. साथ ही, फैसले पर सवाल उठाने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने कहा कि ओसामी न तो देश के संविधान पर भरोसा करते हैं और न ही न्यायपालिका पर.

अमीतोष पारीक ने आरोप लगाया कि सोनी इस तरह की बयानबाजी के जरिए आसन का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. उनका कहना है कि ओवैसी हिजाब के मुद्दे पर यूपी विधानसभा चुनाव में तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं. पारीक ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की बेटी को हिजाब की नहीं, बल्कि किताब की जरूरत है. उन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए.

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'इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं हिजाब'

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सोसाइ ने किसी अदालत के फैसले पर सवाल उठाया हो. राम जन्मभूमि समेत कई अन्य मामलों में भी वह पहले अदालतों में प्रार्थनाएं करते रहे हैं. पारीक ने कहा कि पहले भी कई अदालतों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्लाह ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले में हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं दिया है. हालाँकि, इसे कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से उपयोग कर सकता है.

पारीक ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद भी सोनी बार-बार इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को अनादर करते हैं. उन्होंने कहा कि अदालत के सम्मान का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए और धार्मिक अनुयायियों को राजनीति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

कृति सेनन के विज्ञापन विवाद पर भी बोले वीएचपी प्रवक्ता

अभिनेत्री कृति सेनन से जुड़े विज्ञापन विवाद पर अमितोष पारीक ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कलाकार सादृश्य को विज्ञापन दिया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. लोगों से सवाल उठाएं और अपनी मित्रता दर्ज करने का अधिकार है.

कंगना की ओर से स्टारकास्ट की गई वाइल्डलाइफ का जिक्र करते हुए पारीक ने कहा कि वह खुद भी एक महिला हैं, इसलिए उनकी बात को गलत नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विरोध का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की याद का विषय है.

पारीक ने कहा कि त्योहार सिर्फ उत्सव साख का अवसर होता है, बल्कि अपनी आस्था और आस्था को याद करने का भी अवसर होता है. ऐसे में भारतीय त्योहारों और उनसे जुड़े साक्षियों पर ध्यान देना जरूरी है.

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