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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननेपाल में बाढ़ से त्राहिमाम, राजस्थान के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल में बाढ़ से त्राहिमाम, राजस्थान के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

राजस्थान सरकार ने बुधवार को नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर नेपाल की यात्रा कर रहे राज्य के लोगों की जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 27 Aug 2026 08:56 AM (IST)
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नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, बाढ़ की वजह से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग लापता हैं. वहीं, राजस्थान सरकार ने बुधवार को नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर नेपाल की यात्रा कर रहे राज्य के लोगों की जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए.

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि नेपाल की यात्रा पर गए राजस्थान के किसी निवासी के संबंध में जानकारी या सहायता के लिए परिजन राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के टोल-फ्री नंबर 1070 और 112 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227296, 0141-2927392 और 0141-2227603 पर भी संपर्क किया जा सकता है. विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संबंधित जानकारी आईपी नंबर 28888 या ई-मेल के माध्यम से भी साझा की जा सकती है.

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नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

आपको बता दें कि बुधवार को नेपाल में आई बाढ़ ने जमकर तांडव मचाया है. पानी का उफान शहरों और गांवों तक पहुंच गया है. तिब्बती इलाके से आई बाढ़ में कहीं पुल पानी में बह गया, तो कहीं सड़कें सैलाब में समा गईं, कहीं कारें और ट्रक पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए. बताया गया है कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. इनमें 105 भारतीय शामिल हैं.

त्रिशूली नदी में बाढ़ ने मचाई तबाही

एनडीआरआरएमए यानी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा पर लेंडे नदी में पानी बढ़ने और चट्टानों के खिसकने से रसुवा जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आ गई. जिसके बाद बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी पूर्व समेत अन्य जिलों तक पहुंच गया. वहीं, नेपाल में तबाही की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो भयावह हैं.

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Input By : पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:56 AM (IST)
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