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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: नामांकन के बाद प्रत्याशी का निधन, इलेक्शन पर पड़ेगा असर?

राजस्थान निकाय चुनाव: नामांकन के बाद प्रत्याशी का निधन, इलेक्शन पर पड़ेगा असर?

किशनगढ़ के पूर्व पार्षद और मौजूदा प्रत्याशी रिखब रील ने नामांकन के आखिरी दिन 31 अगस्त को पर्चा भरा था. इसके अगले दिन, एक सितंबर को उनका आकस्मिक निधन हो गया. उनके परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Sep 2026 11:39 AM (IST)
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राजस्थान निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच किशनगढ़ से बुरी खबर आ रही है. किशनगढ़ में नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन पूर्व पार्षद रिखब रील का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि आज (मंगलवार, एक सितंबर) को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

रिखब रील नगर परिषद के वार्ड नंबर 36 के पार्षद रह चुके हैं. बताया जा रहा है कि रिखब रील ने सोमवार को आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. पर्चा भरने के अगले ही दिन उनके निधन की खबर से परिवार, समर्थकों और क्षेत्रवासियों में शोक व्याप्त है.

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बहन के घर हुआ रिखब रील का निधन

पूर्व पार्षद रिखब रील सरवाड़ में अपनी बहन के घर पर आयोजित एक समारोह शामिल होने गए थे. यहीं उनका आकस्मिक निधन हो गया. सरवाड़ थाना पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है. आज मुक्तिधाम पर रिखब रील का अंतिम संस्कार होगा.

जानकारी के लिए बता दें कि किशनगढ़ नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 थी. दोपहर तीन बजे तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सितंबर को पत्रों की जांच होनी है. वहीं, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है. इसके बाद 11 सितंबर को मतदान और फिर 14 सितंबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 01 Sep 2026 11:25 AM (IST)
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