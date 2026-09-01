राजस्थान निकाय चुनाव: नामांकन के बाद प्रत्याशी का निधन, इलेक्शन पर पड़ेगा असर?

राजस्थान निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच किशनगढ़ से बुरी खबर आ रही है. किशनगढ़ में नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन पूर्व पार्षद रिखब रील का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि आज (मंगलवार, एक सितंबर) को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

रिखब रील नगर परिषद के वार्ड नंबर 36 के पार्षद रह चुके हैं. बताया जा रहा है कि रिखब रील ने सोमवार को आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. पर्चा भरने के अगले ही दिन उनके निधन की खबर से परिवार, समर्थकों और क्षेत्रवासियों में शोक व्याप्त है.

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बहन के घर हुआ रिखब रील का निधन

पूर्व पार्षद रिखब रील सरवाड़ में अपनी बहन के घर पर आयोजित एक समारोह शामिल होने गए थे. यहीं उनका आकस्मिक निधन हो गया. सरवाड़ थाना पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है. आज मुक्तिधाम पर रिखब रील का अंतिम संस्कार होगा.

जानकारी के लिए बता दें कि किशनगढ़ नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 थी. दोपहर तीन बजे तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सितंबर को पत्रों की जांच होनी है. वहीं, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है. इसके बाद 11 सितंबर को मतदान और फिर 14 सितंबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी.

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