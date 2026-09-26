सांचौर में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो ने 3 साल के बच्चे को कुचला, मौत

जालोर जिले के सांचौर शहर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दुकान पर परिजनों के साथ खरीदारी करने आया मासूम खेलते-खेलते अचानक सड़क पर पहुंच गया और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आ गया. हादसे में मासूम की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर शहर में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, घटना 25 सितंबर की सुबह करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है. इंद्रा कॉलोनी निवासी बच्चा अपने परिजनों के साथ दुकान पर खरीदारी करने आया था. इसी दौरान बच्चा खेलते-खेलते अचानक दुकान से बाहर सड़क पर पहुंच गया.

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अचानक ही सड़क पर पहुंचा था बच्चा

बताया जा रहा है कि बच्चा सड़क पर पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार से आई स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद दिखाई दे रही है. वीडियो में बच्चा खेलते हुए सड़क की ओर जाता नजर आ रहा है. उसके पीछे दो महिलाएं भी दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वो बच्चे को सड़क पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही थीं.

मौके से फरार हुआ वाहन चालक

इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो वहां पहुंची और बच्चे को टक्कर मार दी. हादसा इतना अचानक हुआ कि पीछे दौड़ रही महिलाएं भी बच्चे को बचाने का मौका नहीं पा सकीं. टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान करने के प्रयास में जुटी है.

फिलहाल पुलिस द्वारा हादसे को लेकर और फरार चालक की तलाश को लेकर जांच की जा रही है. मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना ने एक बार फिर बाजार और आबादी वाले इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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