गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसांचौर में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो ने 3 साल के बच्चे को कुचला, मौत

सांचौर में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो ने 3 साल के बच्चे को कुचला, मौत

राजस्थान के सांचौर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक 3 साल के मासूम को रौद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है. इसका CCTV वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : एचएल भाटी, जालोर |  Updated at : 26 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

जालोर जिले के सांचौर शहर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दुकान पर परिजनों के साथ खरीदारी करने आया मासूम खेलते-खेलते अचानक सड़क पर पहुंच गया और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आ गया. हादसे में मासूम की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. 

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर शहर में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, घटना 25 सितंबर की सुबह करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है. इंद्रा कॉलोनी निवासी बच्चा अपने परिजनों के साथ दुकान पर खरीदारी करने आया था. इसी दौरान बच्चा खेलते-खेलते अचानक दुकान से बाहर सड़क पर पहुंच गया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
राजस्थान
राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?
राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?
राजस्थान
'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत
'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत
राजस्थान
गहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'
गहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'

जयपुर के नए मेयर बने BJP के सुनील कोठारी, 89 वोट से जीते

अचानक ही सड़क पर पहुंचा था बच्चा

बताया जा रहा है कि बच्चा सड़क पर पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार से आई स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. 

हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद दिखाई दे रही है. वीडियो में बच्चा खेलते हुए सड़क की ओर जाता नजर आ रहा है.  उसके पीछे दो महिलाएं भी दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वो बच्चे को सड़क पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही थीं. 

मौके से फरार हुआ वाहन चालक

इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो वहां पहुंची और बच्चे को टक्कर मार दी. हादसा इतना अचानक हुआ कि पीछे दौड़ रही महिलाएं भी बच्चे को बचाने का मौका नहीं पा सकीं. टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. 

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान करने के प्रयास में जुटी है. 

फिलहाल पुलिस द्वारा हादसे को लेकर और फरार चालक की तलाश को लेकर जांच की जा रही है. मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना ने एक बार फिर बाजार और आबादी वाले इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 

राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?

 

और पढ़ें

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
राजस्थान
राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?
राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?
राजस्थान
'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत
'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत
राजस्थान
गहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'
गहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
ट्रेंडिंग
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
शिक्षा
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget