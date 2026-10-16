कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन, बिजली तार चोर गैंग का पर्दाफाश, 5 अरेस्ट

कोटा ग्रामीण पुलिस ने बिजली की लाइनों से एल्युमिनियम के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1.2 क्विंटल चोरी के बिजली के तार और एक कार बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कोटा ग्रामीण के साथ बारां जिले में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

जांच में अब तक 77 विद्युत लाइन चोरी के मामले सामने आए हैं, जबकि पुलिस को गिरोह के जरिए 100 से अधिक वारदातों में शामिल होने की आशंका है. मामले में नामजद नौ आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले कई कबाड़ी अभी फरार हैं.

एक महीने की निगरानी के बाद गिरफ्त में आए आरोपी

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेतों तक पहुंचने वाली विद्युत लाइनों से लगातार तार चोरी होने की शिकायतें मिल रही थीं. इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी थेफ्ट सेल को सक्रिय किया गया.

पुलिस टीम ने करीब एक महीने तक चोरी की घटनाओं के पैटर्न और आरोपियों की गतिविधियों का विश्लेषण किया. इसके बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर 77 मामलों का खुलासा किया गया. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के तार खरीदने वाले कबाड़ियों की तलाश में जुटी है.

तीन गिरोह मिलकर कर रहे थे वारदात

पुलिस जांच में सामने आया कि तार चोरी की वारदातों में तीन अलग-अलग गिरोह सक्रिय थे. इनमें पूरण बागड़ी, जीतू उर्फ जितेंद्र बागड़ी और नाथूलाल मोग्या से जुड़े गिरोह शामिल बताए गए हैं. पुलिस के अनुसार, इन गिरोहों के सदस्य बारां जिले के अलग-अलग इलाकों से जुड़े हैं और आपसी तालमेल से वारदातों को अंजाम देते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कैथून क्षेत्र के भांडाहेड़ा निवासी पूरण बागड़ी और गोलू बागड़ी, बारां जिले के रायथल निवासी सुल्तान, कोटा के सुभाष नगर-बॉम्बे योजना निवासी शफीक तथा कोटड़ी निवासी मोहम्मद जाहिद के रूप में हुई है. पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है.

पहले ट्रांसफार्मर और अब निशाने पर एल्युमिनियम के तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा के अनुसार, आरोपी पहले ट्रांसफार्मर चोरी करते थे. ट्रांसफार्मर में तेल और तांबे की मात्रा कम होने के बाद उन्होंने बिजली के एल्युमिनियम तारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.

वारदात से पहले आरोपी खेतों में जाकर विद्युत लाइनों की रेकी करते थे. इसके बाद रात के समय चार से पांच सदस्यों की टीम मौके पर पहुंचती और तार काटकर चोरी कर लेती थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी विद्युत सप्लाई बंद करने के लिए जंपर उड़ाने का तरीका भी अपनाते थे. तार एकत्रित करने के बाद वाहन बुलाकर उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता था.

कबाड़ियों को 100 से 200 रुपए किलो में बेचते थे तार

पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी किए गए एल्युमिनियम तार कबाड़ियों को करीब 100 से 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे जाते थे. गिरोह के सदस्य वारदात में शामिल होने के बदले रोजाना दो से तीन हजार रुपए तक कमा लेते थे. पुलिस अब उन कबाड़ियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जो चोरी का माल खरीदकर आगे बेचते थे.

खानाबदोश जीवन का उठाते थे फायदा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी खानाबदोश तरीके से रहते थे और अलग-अलग स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर ठहरते थे. वारदात के समय एक साथ सक्रिय रहते और बाद में ठिकाने बदल लेते थे. पुलिस ने चोरी की घटनाओं के स्थानों और उनके बीच की दूरी का विश्लेषण किया.

जांच में बारां जिले के अंता और सदर थाना क्षेत्रों के आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे के साथ कोटा जिले के कैथून, सीमलिया और देवली मांझी क्षेत्र तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास चोरी की वारदातों के संकेत मिले.

इसी आधार पर निगरानी बढ़ाकर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों, फरार साथियों और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

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