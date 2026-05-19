पंजाब-हरियाणा में भीषण गर्मी, गुरुग्राम में पारा 43 और सिरसा में 46 के पार पहुंचा

उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है. सूरज के तेवर तल्ख हैं, लिहाजा लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है. पंजाब और हरियाणा में जारी भीषण गर्मी की लहर मंगलवार (19 मई) को और तेज हो गई. मौसम विभाग के मुताबिक, फरीदकोट में दिन का तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दोनों उत्तरी राज्यों के कई अन्य स्थानों पर भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा.

चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान बढ़कर 43.2 डिग्री सेल्सियस

मौसम विभाग के अनुसार, दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान और बढ़कर 43.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य सीमा से चार डिग्री अधिक और सोमवार के अधिकतम तापमान से एक डिग्री अधिक है.

अंबाला में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार

हरियाणा में, अंबाला में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से छह डिग्री अधिक था, जबकि हिसार में यह 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक था. करनाल में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक था, वहीं नारनौल में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक था.

सिरसा और भिवानी में कितना तापमान?

सिरसा और गुरुग्राम का हाल भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है. सिरसा में भी तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं भिवानी में 42.5 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंजाब में, अमृतसर में लू की चपेट में आने से तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक था. गर्मी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

लुधियाना में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

लुधिया और पटियाला समेत कई अन्य जगहों पर सूरज अपना तेवर दिखा रहा है. लुधियाना में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक था, जबकि पटियाला में यह 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से छह डिग्री अधिक था. गुरदासपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और फिरोजपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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