पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की PCS मेंस परीक्षा के परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है. मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों पर PPSC को जवाब दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे. अब मामले की अगली सुनवाई तक PCS मेंस के इंटरव्यू स्थगित रहेंगे.

इन सबके बीच पंजाब PCS परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील मनविंदर सिंह ने कहा कि उनकी याचिका में केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की गई है. उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच CBI को सौंपी जाती है तो यह उनके लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगों में यह शामिल है.

वकील ने कहा क, हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या उनमें बदलाव न किया जा सके. उन्होंने कहा कि याचिका में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की विशेष मांग की गई थी और अदालत के इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है.

उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार, कुल 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जताई थीं. इनमें सेंटर नंबर 3 और 4 पर कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें मिली प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से टूटी हुई थी. जबकि नियमों के मुताबिक, प्रश्नपत्र की सीलबंद पुस्तिका पहले अभ्यर्थियों को दिखाकर उनकी मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे.

मजीठिया ने क्या बोले?

इस फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब PCS परीक्षा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की रोक को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और प्रथम दृष्टया अनियमितताओं को संज्ञान में लेने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का आभार जताया.

मजीठिया ने इसे भगवंत मान सरकार के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी बताते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं का मजाक बना दिया गया है. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और पंजाबी युवाओं की कीमत पर गैर-पंजाबियों को नौकरियां दिए जाने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाए जाने से सरकार के पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती करने के दावों पर सवाल खड़े होते हैं.