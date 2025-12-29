Punjab News: पंजाब के कई इलाकों में आज लंबा पावर कट लगने की सूचना सामने आ रही है. पंजाब बिजली विभाग की ओर से जरूरी मरम्मत के कारण कई जगहों पर बिजली बंद रखी जाएगी, जिसके बारे में शहरों में पहले ही सूचना दे दी गई है और समय भी निर्धारित कर दिया गया है. इस दौरान किन-किन इलाकों में बिजली गुल रहेगी?

इतने बजे तक बिजली रहेगी बंद

बाबा बकाला साहिब - मलकीत सिंह जे. ई. की जानकारी के मुताबिक आज 29 दिसंबर को 66 के. वी. सब स्टेशन सठियाला की जरूरी मेंटेनेंस करने के कारण उच्च अधिकारियों ने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जिस कारण 11 के. वी. सठियाला अर्बन, ठठियां अर्बन और मोटरों की सप्लाई प्रभावित होगी .

जीरकपुर: 11 केवी फीडर लाइनों की जरूरी मरम्मत के लिए 29 दिसंबर को रामगढ़ भुड्डा ग्रिड और भबांत ग्रिड से निकलने वाले सभी 11 के.वी. फीडरों की बिजली सप्लाई सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी. पावरकॉम के प्रवक्ता द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक आने वाली गर्मियों के दौरान बेहतर बिजली सप्लाई मुहैया कराने के मकसद से यह पावर कट लगाया जा रहा है, जिसके दौरान गांव रामगढ़ भुड्डा, लोहगढ़ वी.आई.पी. रोड गांव भबांत, नाभा साहिब, सिंहपुरा, शताबगढ़, गांव छत्त, रामपुर कलां, दयालपुरा नगला रोड, चंडीगढ़ रोड के पास बनी सोसाइटियों और बाजारों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप रहेगी.

जरूरी मरम्मत करने के कारण बिजली सप्लाई बंद

तरनतारन - 132 के. वी. ए. सब स्टेशन तरन तरन से चलते 11 के.वी. सिटी 1 और सिटी 6 फीडर की जरूरी मरम्मत करने के कारण 29 दिसंबर सोमवार और 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी. इन दोनों फीडरों से चलते इलाके काजीकोट रोड, चंद्र कॉलोनी, सरहाली रोड, सज्जा पासा, गली जामाराये वाली, मोहल्ला भाग शाह, तहसील बाजार, नूरदी रोड, पार्क एवेन्यू, गुरु अर्जुन देव कॉलोनी, सरदार एन्क्लेव, गुरबख्श कॉलोनी, मोहल्ला जसवंत सिंह, होली सिटी, कोहड़ अहाता, प्लासोर रोड, छोटा काजीकोट और जय दीप कॉलोनी तरन तारन आदि के एरिया बंद रहेंगे. यह जानकारी इंजीनियर नरेंद्र सिंह उप मंडल अधिकारी शहरी तरन तारन, जे.ई. इंजीनियर गुरभेज सिंह ढिल्लों और इंजीनियर हरजिंदर सिंह जे.ई. ने दी.

देवीगढ़ - उप मंडल रोहड़ जगीर पी. एस. पी. सी. एल. अधिकारी सिमरनप्रीत सिंह सहायक इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 दिसंबर सोमवार को 66 के. वी. ग्रिड रोहड़ जगीर, 66 के. वी. ग्रिड मगर साहिब, 66 के. वी. ग्रिड भसमड़ा और 220 के. वी. ग्रिड देवीगढ़ के अधीन चलते सभी कैटेगरी-1 फीडरों, यू. पी. एस. फीडरों और ए. पी. फीडरों की सप्लाई छमाही मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी.