Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ में 2024-25 के लिए आबकारी विभाग के निकाले गए शराब ठेकों के ड्रा में कुल 95 शराब के ठेके आवंटित किए गए थे. इनमें से 19 दिसंबर, 2025 तक 16 शराब के ठेके आबकारी विभाग चंडीगढ़ ने सील कर दिए हैं. फिलहाल शहर में 16 शराब के ठेके बंद पड़े हैं.

आबकारी विभाग के मुताबिक, इनमें से 15 ठेकों के मालिकों ने समय पर विभाग को आवश्यक राशि जमा नहीं करवाई, जिस कारण उनके ठेके बंद हो गए. सेक्टर 22C में एक और शराब का ठेका कम कीमतों पर शराब बेचने के आरोप में सील कर दिया गया.

कार्रवाई भी जारी रहेगी

आबकारी और कर अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि सेक्टर 22C में शराब के ठेके पर कम कीमतों पर शराब बेची जा रही है. इसके बाद, उन्होंने अपनी टीम गुप्त रूप से जांच के लिए भेजी. जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ठेके को सील कर दिया गया. आबकारी विभाग ने कहा कि यदि सोशल मीडिया पर शराब की बिक्री का प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

लाइसेंस हो सकता है रद्द

चंडीगढ़ की कुछ शराब की दुकानों पर छूट वाली कीमतों पर शराब बेचने की रिपोर्टों के जवाब में, आबकारी विभाग ने शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं. इसने अपने अधिकारियों को ऐसी शराब की दुकानों की नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं. ऐसा करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

चंडीगढ़ आबकारी विभाग ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है, और उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

