'मैं अकाल तख्त से टक्कर नहीं ले रहा', पेशी के बाद सीएम भगवंत मान का पहला बयान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज के सामने पेश हो रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले अकाल तख्त सचिवालय में पहुंचे. जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज मुख्यमंत्री के पहुंचने के कुछ समय बाद सचिवालय में पहुंचे. सिख संस्थाओं और परम्पराओं पर कथित बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री को तलब किया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अकाल तख्त के जत्थेदार के सामने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पेश हुए. अकाल तख्त के सामने पेश होने के बाद मुख्यमंत्री- 'मेरे ऊपर जो आरोप हैं, जिनके लिए मुझे बुलाया गया था, उनका स्पष्टीकरण मैंने दिया है.' अकाल तख्त जत्थेदार अब पांच सिंह साहिबान की मीटिंग करेंगे जिसमें मेरे स्पष्टीकरण पर अगला फैसला होगा.

'हर तरह की फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हूं'- सीएम भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने कहा, "मेरी जो वीडियो सोशल मीडिया में घूम रही है. कुछ आपत्तिजनक बयान वाली वीडियो AI से बनाई गई है. ये मैंने जत्थेदार साहिब को बताया है. मैं हर तरह की फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हूं. मेरे पास एसजीपीसी के कामकाज को लेकर बहुत सारी शिकायतें आई हैं, वो मैंने जत्थेदार साहिब को दी हैं."

'तख्त का हर फैसला मंजूर'- भगवंत मान

सीएम मान ने आगे कहा, "कुछ लोग ये बातें फैला रहे हैं कि मैं अकाल तख्त से टक्कर ले रहा हूं ये बात गलत है. मैंने जत्थेदार साहिब को ये बात स्पष्ट की है कि मेरी पूरी श्रद्धा अकाल तख्त में है और तख्त जो फैसला लेगा मुझे मंजूर है. धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है."