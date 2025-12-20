एक्सप्लोरर
30 दिसंबर को होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, MNREGA में बदलाव के खिलाफ लिया फैसला
Punjab Vidhansabha Session: पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया. सरकार की ओर से मनरेगा में बदलाव के खिलाफ यह फैसला लिया गया.
पंजाब सरकार ने MNREGA में बदलाव के खिलाफ विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया गया. सरकार ने बताया कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर को होगा. इसके लिए शनिवार (20 दिसंबर) को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार MNREGA में बदलाव करके गरीबों का हक छीन रही है. जितने बदलाव हुए हैं उन पर इस विशेष सत्र में विस्तार से चर्चा की जाएगी.
