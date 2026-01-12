पंजाब को नवाचार (innovation) और स्वरोजगार का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपूरथला स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में राज्य के पहले 'स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव 2026' का भव्य उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय 'नौकरी देने वाला' (Job Creator) बनने का आह्वान किया.

नवाचार और कड़ी मेहनत सफलता की नींव

मुख्यमंत्री मान ने राज्य के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि नवाचार और कड़ी मेहनत ही किसी भी सफल उद्यम की रीढ़ होते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाबी जन्मजात इंजीनियर और उद्यमी होते हैं, और अब सरकार उनके सपनों को उड़ान देने के लिए एक 'रनवे' के तौर पर काम कर रही है. कॉन्क्लेव के दौरान 100 से अधिक स्टार्टअप्स ने अपनी भागीदारी दर्ज की, जहाँ मुख्यमंत्री ने 8 चुनिंदा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में सीड ग्रांट (3-3 लाख रुपये) और लीज रेंटल सहायता के चेक वितरित किए.

जापान का उदाहरण और सकारात्मक सोच

अपनी हालिया जापान यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की उन्नति का राज उनका भविष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत है. उन्होंने पंजाब के युवाओं से अपील की कि वे शॉर्टकट और अस्थायी प्रसिद्धि के बजाय समाज के लिए 'प्रकाश स्तंभ' बनें. उन्होंने गर्व के साथ बताया कि स्विगी और जोमैटो जैसे बड़े स्टार्टअप्स के संस्थापक भी पंजाबी हैं, जो यह सिद्ध करता है कि हममें वैश्विक स्तर पर चमकने की क्षमता है.

पिछली सरकारों पर निशाना और पारदर्शिता का वादा

पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नए उद्यमी अपना काम शुरू करने से डरते थे क्योंकि नेता उनके मुनाफे में हिस्सा मांगते थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पंजाब में पारदर्शी माहौल है और 'औद्योगिक एवं कारोबारी विकास नीति 2022' के तहत हर नए विचार को सरकार का पूर्ण समर्थन मिलेगा.

कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएं

भागीदारी: 100 से अधिक स्टार्टअप्स, 15 इनक्यूबेटर्स और कई निवेशकों ने हिस्सा लिया.

तकनीकी चर्चा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए.

महिला उद्यमिता: सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को विशेष प्राथमिकता देने का वादा किया.

बिज़नेस ब्लास्टर्स: मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए 'बिज़नेस ब्लास्टर्स' मुहिम को और तेज करने पर जोर दिया ताकि जमीनी स्तर से नए विचार सामने आ सकें.

अंत में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ''सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते."* उन्होंने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.''