पंजाब: धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सरकार का सख्त कानून, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की यह मांग

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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सरकार का सख्त कानून, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की यह मांग

Punjab News: पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सरकार का सख्त कानून, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की यह मांग

Punjab News In Hindi:पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर सख्त कानून पारित किया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने दोषियों को दंडित करने के लिए एक समय सीमा तय करने की मांग की.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 14 Apr 2026 08:46 AM (IST)
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पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर कानून में संशोधन किया है. सीएम भगवंत मान ने सोमवार (13 अप्रैल) को इस बिल को विधानसभा पेश किया. जहां ये बिल पास हो गया है. इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बेअदबी-रोधी कानून को सख्त बनाने के लिए किए गए संशोधन का स्वागत किया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बेअदबी के दोषियों को दंडित करने के लिए एक समय सीमा तय करने की मांग की. इन संशोधनों का स्वागत करते हुए वडिंग ने कहा कि किसी भी स्थिति में, पंजाब विधानसभा द्वारा बेअदबी-रोधी कानून में संशोधन पारित होने को लेकर कोई संदेह नहीं था.

विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल

पंजाब विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपमान के कृत्य के लिए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने सहित कड़ी सजा का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए 2008 के अधिनियम में संशोधन हेतु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया.

सीएम भगवंत मान ने सदन में पेश किया बिल

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया. जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 में बेअदबी की घटनाओं को रोकने और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक के कठोर दंड का प्रस्ताव है. 

इसमें पांच लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है. विधेयक पारित होने के बाद मान ने विधेयक का समर्थन करने के लिए सदन के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह विधेयक बेअदबी के कृत्यों के विरुद्ध एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करेगा.

ये भी पढ़ें: 25 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पास हुआ बिल

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Published at : 14 Apr 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Amarinder Singh Raja Warring AAP PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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