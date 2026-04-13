25 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पारित हुआ बिल

पंजाब विधानसभा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026' पंजाब विधानसभा में पारित हो गया है. इस बिल में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान (बेअदबी) के किसी भी कृत्य के लिए आजीवन कारावास का भी प्रस्ताव रखा गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026' पेश किया था. सीएम मान ने रविवार को कहा था कि यह कानून बेअदबी के कृत्यों के खिलाफ एक मज़बूत निवारक (रोकथाम का साधन) के रूप में काम करेगा.

25 लाख तक का जुर्माना

दरअसल, पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को बेअदबी कानून में कड़े संशोधनों को मंज़ूरी दी, ताकि सजा को और अधिक कठोर बनाया जा सके. 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026' में बेअदबी (अपमान) की घटनाओं को रोकने और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की कड़ी सज़ा का प्रस्ताव है. साथ ही इसमें 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है.

कड़ी सजा का नहीं था प्रावधान

इससे पहले भगवंत मान सरकार ने कहा था कि इस बिल में BNS की धारा 298, 299 और 300 में ऐसे मामलों का जिक्र तो है, लेकिन उनमें इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं है जो ऐसे कृत्यों के खिलाफ एक मजबूत निवारक (deterrent) के तौर पर काम कर सके

'लंबे समय से थी मांग'

बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए, AAP विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि यह लंबे समय से मांग रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के किसी भी कृत्य के लिए कड़ी सज़ा होनी चाहिए. विपक्ष के नेता (LoP) प्रताप सिंह बाजवा ने बिल का समर्थन किया. हालांकि, उन्होंने मांग की कि 'पंजाब पवित्र ग्रंथ अपमान निवारण बिल, 2025' पर बनी चयन समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाए.

बाजवा ने सरकार से पूछा कि क्या आपने 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026' लाने से पहले संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली थी. उन्होंने राज्य सरकार से 2015 की बेअदबी की घटनाओं और फरीदकोट में बेअदबी विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के मामलों में न्याय मिलने की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी.