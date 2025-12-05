हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: अमृतसर में इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Punjab: अमृतसर में इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Indigo Flights Crisis: इंडिगो में पायलटों की कमी के चलते कई उड़ानें रद्द और देरी से यात्रियों को भारी परेशानी हुई. अमृतसर एयरपोर्ट पर हजारों लोग घंटों फंसे रहे.

By : पंकज यादव | Updated at : 05 Dec 2025 02:10 PM (IST)
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है. पायलटों की कमी के चलते शुक्रवार (5 दिसंबर) को लगातार तीसरे दिन भी कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा और कई में भारी देरी हुई. इसका असर पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित देश के कई शहरों में देखने को मिला, जहाँ हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

अमृतसर में यात्रियों की परेशानी बढ़ी

अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बड़ी संख्या में यात्री परेशान दिखाई दिए. कई उड़ानें देरी से चल रही थीं, जबकि कुछ को रद्द कर दिया गया. यात्रियों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ देखी जा सकती थी.

एक यात्री ने बताया, "हमारी उड़ान निर्धारित थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इसे रद्द कर दिया गया है. हम इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं. हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग भी हैं. यह हमारे लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है."

यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन की तरफ से समय पर उचित जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है.

पायलटों की कमी बनी बड़ी समस्या

इंडिगो के बेड़े में देशभर में सैकड़ों उड़ानें रोजाना संचालित होती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पायलट उपलब्ध नहीं होने की वजह से संचालन पर बड़ा असर पड़ रहा है. कुछ पायलट छुट्टी पर हैं और कुछ दूसरे शेड्यूल की वजह से उपलब्ध नहीं हो पा रहे. नतीजा यह हुआ कि शुक्रवार को भी कई उड़ानें अंतिम समय पर रद्द करनी पड़ीं, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में भी हालात बिगड़े

अमृतसर ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की उड़ानों में देरी का सिलसिला जारी रहा. कई यात्रियों ने कहा कि पहले उड़ान का समय बदलता है, फिर अचानक रद्द कर दी जाती है. इससे उनकी यात्रा योजनाएँ पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई हैं.

इंडिगो की ओर से बयान में कहा गया है कि पायलटों की अनुपलब्धता के कारण शेड्यूल प्रभावित हो रहा है और कंपनी स्थिति को जल्द सुधारने की कोशिश कर रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से असुविधा के लिए माफी भी मांगी है. लेकिन यात्रियों का कहना है कि जब तक उड़ानें सामान्य नहीं होतीं, तब तक उनकी दिक्कतें कम होने वाली नहीं हैं.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 05 Dec 2025 02:10 PM (IST)
IndiGo Flights PUNJAB NEWS Indigo Flights Crisis
