'आज रक्षाबंधन है मगर आप नहीं हैं', अजित दादा को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले 

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं. इसी बीच कई बहनें ऐसी भी हैं जिन्हें अपने भाई को राखी बांध पाने का सौभाग्य नहीं मिल पाता. भाई का दूर होना हमेशा ही दुख देता है लेकिन रक्षाबंधन पर यह दुख असहनीय हो जाता है. महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार उनकी बहन सुप्रिया सुले ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, यह उसी असहनीय दुख का एक उदाहरण है.

दरअसल, बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने अजितदादा पवार के साथ पिछली राखी की फोटो एक्स पर शेयर की और लिखा, "प्यारे दादा, आज रक्षाबंधन है लेकिन इस बार आप हमारे साथ नहीं हैं. यह एहसास मेरे दिल को बहुत बेचैन कर रहा है. सात महीने पहले की वह भयानक सुबह और आपका अचानक चले जाना... आज भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता."

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प्रिय दादा,



आज राखीपौर्णिमा... पण यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे. सात महिन्यांपूर्वीची ती भीषण सकाळ आणि तुझं अचानक निघून जाणं... यावर आजही विश्वास बसत नाही.



लहानपणापासून एकत्र वाढताना आपली भांडणं, एकमेकांवरचं प्रेम आणि एकमेकांविषयीचा अभिमान हाच आपल्या… pic.twitter.com/rlyUMuslMt — Supriya Sule (@supriya_sule) August 28, 2026

'अभी भी लगता है आप आएंगे'

सुप्रिया सुले ने आगे लिखा, "बचपन से साथ बड़े होना, हमारी लड़ाइयां, एक-दूसरे के लिए प्यार और एक-दूसरे पर गर्व महसूस करना, यही हमारे रिश्ते की नींव थी. अब भी ऐसा लगता है कि आप अचानक कहीं से आ जाएंगे, मुझे आपको राखी बांधने देंगे, अपनी बहनों के साथ हंसी-मजाक करेंगे और फिर से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे."

अजित पवार को याद कर सुप्रिया सुले ने लिखा, "आपकी कमी से जो खालीपन आया है, वह कभी नहीं भरा जा सकता. आप जहां भी हों, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे!"

प्लेन क्रैश में हुई थी अजित पवार की मौत

जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए जा रहे थे. बारामती में लैंडिंग के समय उनका प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

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