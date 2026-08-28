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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आज रक्षाबंधन है मगर आप नहीं हैं', अजित दादा को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले 

'आज रक्षाबंधन है मगर आप नहीं हैं', अजित दादा को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले 

सुप्रिया सुले ने दिवंगत अजित पवार को याद कर लिखा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसा लगता है अजित दादा आएंगे और उनसे राखी बंधवाएंगे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 09:07 AM (IST)
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रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं. इसी बीच कई बहनें ऐसी भी हैं जिन्हें अपने भाई को राखी बांध पाने का सौभाग्य नहीं मिल पाता. भाई का दूर होना हमेशा ही दुख देता है लेकिन रक्षाबंधन पर यह दुख असहनीय हो जाता है. महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार उनकी बहन सुप्रिया सुले ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, यह उसी असहनीय दुख का एक उदाहरण है. 

दरअसल, बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने अजितदादा पवार के साथ पिछली राखी की फोटो एक्स पर शेयर की और लिखा, "प्यारे दादा, आज रक्षाबंधन है लेकिन इस बार आप हमारे साथ नहीं हैं. यह एहसास मेरे दिल को बहुत बेचैन कर रहा है. सात महीने पहले की वह भयानक सुबह और आपका अचानक चले जाना... आज भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता."

यह भी पढ़ें: एकनाथ शिंदे के साथ रक्षाबंधन मनाएंगी कई मराठी एक्ट्रेस, डिप्टी CM को बांधेंगी राखी

'अभी भी लगता है आप आएंगे'

सुप्रिया सुले ने आगे लिखा, "बचपन से साथ बड़े होना, हमारी लड़ाइयां, एक-दूसरे के लिए प्यार और एक-दूसरे पर गर्व महसूस करना, यही हमारे रिश्ते की नींव थी. अब भी ऐसा लगता है कि आप अचानक कहीं से आ जाएंगे, मुझे आपको राखी बांधने देंगे, अपनी बहनों के साथ हंसी-मजाक करेंगे और फिर से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे."

अजित पवार को याद कर सुप्रिया सुले ने लिखा, "आपकी कमी से जो खालीपन आया है, वह कभी नहीं भरा जा सकता. आप जहां भी हों, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे!"

प्लेन क्रैश में हुई थी अजित पवार की मौत

जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए जा रहे थे. बारामती में लैंडिंग के समय उनका प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE Rakshabandhan 2026
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