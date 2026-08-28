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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे के साथ रक्षाबंधन मनाएंगी कई मराठी एक्ट्रेस, डिप्टी CM को बांधेंगी राखी

एकनाथ शिंदे के साथ रक्षाबंधन मनाएंगी कई मराठी एक्ट्रेस, डिप्टी CM को बांधेंगी राखी

मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां आज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधेंगी. रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने के लिए कार्यक्रम दोपहर में आनंद आश्रम में आयोजित किया जाएगा.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 08:19 AM (IST)
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भाई-बहनों के प्यार का पर्व रक्षाबंधन आज (शुक्रवार, 28 अगस्त) पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधने के लिए कई मराठी अभिनेत्रियां आ रही हैं. रक्षाबंधन के पावन अवसर पर लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रियां एकनाथ शिंदे के साथ रक्षाबंधन मनाएंगी. यह कार्यक्रम आज दोपहर 2.00 बजे ठाणे के टेंभी नाका स्थित आनंद आश्रम में आयोजित किया जाएगा.

इस दौरान मराठी फिल्म और टेलीविजन जगत की कई जानी-मानी अभिनेत्रियां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधेंगी. कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपली सैयद, स्मिता गोंदकर, नियती राजवाडे, नंदिनी वैद्य, किशोरी शहाणे विज, नम्रता गावक्वाड, अर्चना नेवरेकर, गिरिजा प्रभू, शर्मिष्ठा राऊत, जान्हवी किल्लेकर, विशाखा सुभेदार, सुषमा जयवंत और मानसी इंगळे के शामिल होने की जानकारी दी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि यह रक्षाबंधन समारोह आनंद आश्रम, टेंभी नाका, धोबी आली, चरई, ठाणे में आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल का दिव्य रूप, राखी बांधकर दिए दर्शन

एकनाथ शिंदे ने दी रक्षाबंधन की बधाई

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी बहनों को राखी के पावन पर्व की बधाई दी. उन्होंने लिखा "बहन के प्रति भाई का प्यार और भरोसा. रेशम जैसे नाजुक इस बंधन को संजोकर रखें. रक्षाबंधन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Aug 2026 08:14 AM (IST)
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