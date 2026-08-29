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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कें बदहाल, BMC को मिली 4 हजार शिकायतें

गणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कें बदहाल, BMC को मिली 4 हजार शिकायतें

Mumbai News: मुंबई में गणेश उत्सव पास है, गड्ढों से मुक्त सड़कों का दावा करने वाली मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगस्त महीने में गड्ढों की 4 हज़ार 217 शिकायतें मिली हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Aug 2026 01:31 PM (IST)
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मुंबई में गणेश उत्सव पास है, लेकिन सड़कों की व्यवस्था लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है. गड्ढों से मुक्त सड़कों का दावा करने वाली मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को केवल अगस्त महीने में गड्ढों की 4 हज़ार 217 शिकायतें मिली हैं. अब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 9 हजार 36 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. गणेशोत्सव से ठीक पहले सड़कों की यह स्थिति प्रतिमाओं के सुरक्षित आगमन और विसर्जन को प्रभावित करती हैं. 

भूलेश्वर में 22 फुट ऊंची गणेश मूर्ति गिरने से दो कार्यकर्ताओं की मौत के बाद, गणेश मूर्तियों के आने वाले रास्तों पर सड़कों का मुद्दा गंभीर हो गया है. हालांकि, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आने वाले रास्ते पर गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन गणेशोत्सव से ठीक पहले यह काम शुरू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना हो रही है.

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मूर्तियों को सुरक्षित मंडप तक पहुंचाना हुआ मुश्किल

गड्ढों के साथ-साथ सड़को के किनारे बिना इजाज़त पार्किंग करने, स्पीड बम्प होने के साथ-साथ ऊबड़-खाबड़ सड़कें होने की वजह से मंडलों को बड़ी गणेश मूर्तियों को ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों के लिए सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से मूर्तियों को सुरक्षित मंडप तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा  है. 

8777 शिकायतों का निपटारा

नगर पालिका के डेटा के मुताबिक, मिली 9 हज़ार 36 शिकायतों में से 8 हज़ार 777 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 259 शिकायतें लंबित हैं और 599 शिकायतें दूसरी अथॉरिटी से जुड़ी होने की वजह से संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दी गई हैं. हालांकि, हज़ारों गड्ढे भरने के दावों के बावजूद सड़कों पर गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ सतहें देखने को मिल रही हैं. गणेश मंडल गणेश मूर्तियों के आने वाले रास्तों पर सड़कों की तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं. 

लालबाग, परेल, जोगेश्वरी, कुर्ला, कालबादेवी और मुलुंड जैसे इलाकों में आगमन और विसर्जन मार्गों पर गड्ढों की भरमार है. इन रास्तों से गणेश प्रतिमाओं को ले जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Ganesh Festival MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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