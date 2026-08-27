Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: मुंबई में 1.8 करोड़ का घर बेचकर खरीदी बाइक, शख्स ने बताई वजह

Real Estate: मुंबई में 1.8 करोड़ का घर बेचकर खरीदी बाइक, शख्स ने बताई वजह

मुंबई का 1.8 करोड़ का घर बेचकर Ducati XDiavel खरीदने वाले दुकान के को फाउंडर सुभाष चौधरी ने बताया कि ये फैसला EMI के बोझ और जिंदगी को आज में जीने की सोच से जुड़ा था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Aug 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

1.8 करोड़ का घर और बदले में खरीदी एक Ducati सुनकर आपको लगेगा कि कोई इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेचकर बाइक क्यों खरीदेगा. लेकिन बेंगलुरु के स्टार्टअप फाउंडर सुभाष चौधरी का कहना है कि ये फैसला सिर्फ बाइक का शौक पूरा करने के लिए नहीं था. इसके पीछे सालों से चल रहा EMI का बोझ, स्टार्टअप का तनाव और अपनी जिंदगी को सिर्फ कल के भरोसे नहीं छोड़ने की सोच थी.

दुकान के कोफाउंडर और CTO सुभाष चौधरी ने 2018 में मुंबई में करीब 1.8 करोड़ का घर खरीदा था. 2020 में दुकान शुरू करने के बाद वो बेंगलुरु चले गए. घर मुंबई में ही रह गया, लेकिन उसकी EMI लगातार उनके ऊपर बनी रही.

हर महीने 1 लाख से ज्यादा EMI

चौधरी के मुताबिक, वो हर महीने 1 लाख से ज्यादा EMI भर रहे थे. इसमें ज्यादातर हिस्सा ब्याज का था. वो खुद को ये समझाते रहे कि घर एक इन्वेस्टमेंट है, जिसकी कीमत आगे जाकर ज्यादा होगी और एक दिन ये फैसला सही साबित होगा. लेकिन हकीकत ये थी कि वो घर में मुश्किल से रहते थे. यानी प्रॉपर्टी मुंबई में थी, जबकि उनकी जिंदगी बेंगलुरु में आगे जा रही थी.

दुकान बनाने के दौरान काम का दबाव और लगातार ज्यादा होती परेशानी ने उन्हें परेशान कर दिया. चौधरी को लगा कि 20 साल का होम लोन उनकी इस परेशानी को दूर नहीं कर सकता. आखिरकार उन्होंने घर बेचने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: 5 स्टार होटल में 10 दिन काटी मौज, 5.74 लाख का बिल भरे बिना भागा दिल्ली का परिवार

घर बेचकर खरीदी Ducati

घर बेचने के बाद उन्होंने बाइक Ducati XDiavel खरीदी. 
Ducati एक इटली की लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस बाइक कंपनी है.  इसकी बाइक अपनी पावर, स्पीड और स्पोर्टी डिजाइन के लिए जानी जाती हैं.

चौधरी ने बताया कि बाइक चलाने से उन्हें काफी राहत महसूस हुई. बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर देर रात बाइक चलाने का तजुर्बा उनके लिए खास था. उन्होंने कहा कि बाइक का इंजन स्टार्ट होते ही उन्हें एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है.

बाइक खरीदना फैसला गलत नहीं

चौधरी ने अपनी पोस्ट में कहा कि बाइक खरीदना असली गलती नहीं है. उनके हिसाब से, गलती तब होगी जब इंसान अपनी खुशियों को हमेशा फ्यूचर के लिए छोड़ता रहे और बाद में एहसास हो कि वो वक्त निकल चुका है.
उनकी पोस्ट के बाद कई लोगों ने भी अपनी ड्रीम बाइक और जिंदगी के खास पलों से जुड़े तजुर्बे शेयर किए.

यह भी पढ़े :AI खा रहा इंसानों की नौकरी, बिल गेट्स ने सुझाया फॉर्मूला, मांग लिया आरक्षण

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Mumbai House 1.8 Crore House Ducati XDiavel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Real Estate: मुंबई में 1.8 करोड़ का घर बेचकर खरीदी बाइक, शख्स ने बताई वजह
Real Estate: मुंबई में 1.8 करोड़ का घर बेचकर खरीदी बाइक, शख्स ने बताई वजह
बिजनेस
प्याज के छिलकों से होगी तगड़ी कमाई, ऐसे शुरू करें बिजनेस
प्याज के छिलकों से होगी तगड़ी कमाई, ऐसे शुरू करें बिजनेस
बिजनेस
चीनी-प्याज बदनाम है! आपकी कमाई को दीमक की तरह चट कर गए ये 10 महंगे सामान
चीनी-प्याज बदनाम है! आपकी कमाई को दीमक की तरह चट कर गए ये 10 महंगे सामान
बिजनेस
5 स्टार होटल में 10 दिन काटी मौज, 5.74 लाख का बिल भरे बिना भागा दिल्ली का परिवार
5 स्टार होटल में 10 दिन काटी मौज, 5.74 लाख का बिल भरे बिना भागा दिल्ली का परिवार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 100 करोड़ पार ओपनिंग के बीच छिड़ी जंग! क्या 'KGF' जैसा जादू चलाने में नाकाम रहे सुपरस्टार यश? (27.08.26)
Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ट्रेंडिंग
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget