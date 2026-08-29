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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में नकली पेमेंट दिखाकर लाखों का फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में नकली पेमेंट दिखाकर लाखों का फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई बोरीवली इलाके में पुलिस ने एक बड़े ठगी के मामले का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाई और 17 लाख से अधिक का केमिकल खरीदा, लेकिन भुगतान नहीं किया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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मुंबई बोरीवली इलाके से केमिकल खरीदने के नाम पर फर्जी कंपनी और नकली ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर लाखों की ठगी का MHB पुलिस ने पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने केमिकल खरीदने के लिए फर्जी कंपनी बनाई और नकली ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल कर 17 लाख 65 हजार 375 रुपये की धोखाधड़ी की.

MHB पुलिस ने इस मामले में राजस्थान से मुख्य आरोपी ललितकुमार भगवानराम बिश्नोई (36) और उसके साथी विकास बिश्नोई (19) को गिरफ्तार किया है.

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कैसे दिया वारदात को अंजाम?

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता निर्मित संजय अजमेरा (32) केमिकल व्यवसाय से जुड़े हैं. आरोपियों ने व्हाट्सऐप के जरिए उनकी कंपनी से केमिकल खरीदने के लिए संपर्क किया. इसके बाद आरोपियों ने बनावटी आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर ‘रामदेव इंडस्ट्रीज’ नाम की फर्जी कंपनी तैयार की. आरोपियों ने फर्जी कंपनी के नाम से विजिटिंग कार्ड और लेटरहेड भी बनवाए और शिकायतकर्ता का विश्वास जीता.

इसके बाद केमिकल की ऑर्डर देकर आरोपियों ने ऑनलाइन पेमेंट करने का फर्जी PhonePe स्क्रीनशॉट और UTR नंबर भेज दिया. भुगतान वास्तव में खाते में जमा नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट होने का भरोसा दिलाकर आरोपियों ने करीब ₹17.65 लाख का केमिकल हासिल कर लिया.

तकनीकी जांच से राजस्थान तक पहुंची पुलिस

मामला सामने आने के बाद एम.एच.बी. कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच की गई. पुलिस को पता चला कि आरोपी लगातार अपना मोबाइल लोकेशन बदल रहे थे. इसके बाद राजस्थान पुलिस और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई.

तकनीकी जांच में सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था, वो मुख्य आरोपी ललितकुमार बिश्नोई का था. पुलिस ने उसके दूसरे मोबाइल नंबर की भी जांच की और दोनों नंबरों के बीच संबंध स्थापित किया.

 मंडोर में बिछाया जाल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में है. इसके बाद पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से जाल बिछाया और ललितकुमार भगवानराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और जांच के दौरान उसके साथी विकास बिश्नोई की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया.

पांच राज्यों में ठगी के मामलों के संकेत

पुलिस जांच में आरोपियों द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में इसी तरह की धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई है. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी आगे फर्जी आधार-पैन और फर्जी सिम कार्ड के जरिए दूसरी कंपनी तैयार करने की योजना बना रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने ‘श्याम इंडस्ट्रीज’ नाम से एक और फर्जी कंपनी तैयार कर करीब 39 केमिकल कंपनियों से संपर्क कर उन्हें निशाना बनाने की तैयारी की थी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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