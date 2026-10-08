नाना पाटेकर के निधन पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वे अपने पीछे...'

लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. अपनी एक्टिंग से लाखों-करोड़ों प्रशंसकों के दिल पर छा जाने वाले नाना पाटेकर ने गोवा स्थित अपने आवास पर 76 साल की उम्र अंतिम सांस ली. उनका जाना फिल्म जगत के साथ-साथ पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है. शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा के वे अपने पीछे काम की एक शानदार विरासत और दुनिया भर में कई दुखी प्रशंसक छोड़ गए हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने नाना पाटेकर को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति."

Saddened to hear about the passing of veteran actor Shri Nana Patekar. He leaves behind a formidable legacy of work and also several heartbroken fans in India and across the world. My heartfelt condolences to his family and his friends. Om Shanti. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 8, 2026

नाना पाटेकर को पड़ा दिल का दौरा

नाना पाटेकर को गुरुवार की सुबह उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा था. पणजी के पास डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए जाने के बाद पाटेकर को एक निजी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल से जुड़े सीनियर डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर ने यह जानकारी दी. सालकर ने बताया कि लगातार 45 मिनट तक ‘सीपीआर’ दिए जाने के बावजूद पाटेकर होश में नहीं आए और सुबह करीब पांच बजकर 10 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

देर रात कहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही

अस्पताल के डॉक्टर्स को नाना पाटेकर के एक मित्र ने बताया था कि तड़के करीब 3.30 बजे उन्हें मैसेज भेजकर नाना ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है. दोस्त ने करीब चार बजे मैसेज देखा और नाना के घर पहुंचे. पाटेकर वहां एक केयर-टेकर के साथ रह रहे थे. नाना को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और एंबुलेंस में ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया था. पाटेकर का आवास अस्पताल से करीब पांच मिनट की दूरी पर है. अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

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