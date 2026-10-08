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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनाना पाटेकर के निधन पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वे अपने पीछे...'

नाना पाटेकर के निधन पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वे अपने पीछे...'

नाना पाटेकर के निधन पर शिवसेना यूबीट नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शोक व्यक्त किया और एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. नाना पाटेकर ने गोवा स्थित अपने आवास पर गुरुवार सुबह अंतिम सांस ली.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. अपनी एक्टिंग से लाखों-करोड़ों प्रशंसकों के दिल पर छा जाने वाले नाना पाटेकर ने गोवा स्थित अपने आवास पर 76 साल की उम्र अंतिम सांस ली. उनका जाना फिल्म जगत के साथ-साथ पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है. शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा के वे अपने पीछे काम की एक शानदार विरासत और दुनिया भर में कई दुखी प्रशंसक छोड़ गए हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने नाना पाटेकर को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति."

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नाना पाटेकर को पड़ा दिल का दौरा 

नाना पाटेकर को गुरुवार की सुबह उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा था. पणजी के पास डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए जाने के बाद पाटेकर को एक निजी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल से जुड़े सीनियर डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर ने यह जानकारी दी. सालकर ने बताया कि लगातार 45 मिनट तक ‘सीपीआर’ दिए जाने के बावजूद पाटेकर होश में नहीं आए और सुबह करीब पांच बजकर 10 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. 

देर रात कहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही

अस्पताल के डॉक्टर्स को नाना पाटेकर के एक मित्र ने बताया था कि तड़के करीब 3.30 बजे उन्हें मैसेज भेजकर नाना ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है. दोस्त ने करीब चार बजे मैसेज देखा और नाना के घर पहुंचे. पाटेकर वहां एक केयर-टेकर के साथ रह रहे थे. नाना को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और एंबुलेंस में ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया था. पाटेकर का आवास अस्पताल से करीब पांच मिनट की दूरी पर है. अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर के साथ तस्वीर शेयर कर CM देवेंद्र फडणवीस बोले- 'मन दुख से भरा...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
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