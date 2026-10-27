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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से होंगे नए नियम, इन गाड़ियों पर रोक

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से होंगे नए नियम, इन गाड़ियों पर रोक

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे. मालवाहक और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे. इस रास्ते पर सभी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे छोटे मालवाहक वाहन भी शामिल हैं. वहीं, निजी कार और अन्य हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. यात्री बसें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) प्रवीण सालुंके ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिकारियों के मुताबिक, सुरंगों की बनावट, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं. अगले आदेश तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे.

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किन वाहनों को मिलेगी एंट्री?

मिसिंग लिंक पर निजी कार, जीप और अन्य गैर-परिवहन हल्के मोटर वाहनों को चलने की अनुमति है. यात्री बसें और दूसरे यात्री वाहन भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हालांकि, किसी भी तरह के मालवाहक वाहन को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. छोटे मालवाहक वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे. ऐसे वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग से ही जाना होगा.

खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन भी प्रतिबंधित

ज्वलनशील, विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी मिसिंग लिंक पर चलने की इजाजत नहीं होगी. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों को पुराने एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा.

नए नियमों के मुताबिक, निजी कार और अन्य हल्के मोटर वाहन अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे. वहीं, यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है.

वाहन चालकों को इन सीमाओं का पालन करना होगा. खासकर सुरंगों के भीतर सावधानी बरतने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

क्या है मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक?

मिसिंग लिंक को खोपोली-कुसगांव कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है. करीब 13.3 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर को आसान बनाने के लिए बनाया गया है. इससे खंडाला-लोनावला के घाट वाले हिस्से से बचा जा सकता है, जहां दुर्घटनाओं और भूस्खलन का खतरा रहता है.

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इस नए रास्ते से यात्रा की दूरी करीब 6 किलोमीटर कम होती है और सफर में 20 से 30 मिनट तक की बचत हो सकती है. 1 मई 2026 को इसे यातायात के लिए खोला गया था. अब 1 नवंबर से नए नियमों के तहत वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
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