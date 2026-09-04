मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव फंसी, 38 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू

मुंबई में गुरुवार (3 सितंबर) रात गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में एक फेरी का इंजन अचानक खराब हो गया. फेरी में 34 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे. समुद्र के बीच फेरी के खराब होने से सभी लोग काफी देर तक फंसे रहे. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मदद के लिए कदम उठाया और एक स्थानीय नाव संचालक की मदद से सभी 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:30 बजे की है. ‘अनवारी’ नाम की फेरी गेटवे ऑफ इंडिया की ओर लौट रही थी. यह फेरी हर आधे घंटे में समुद्री भ्रमण कराती है. लौटते समय गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर समुद्र में अचानक उसका इंजन खराब हो गया. इसके बाद फेरी आगे नहीं बढ़ सकी और समुद्र के बीच रुक गई.

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फेरी में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मदद की कोशिश शुरू की गई. पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी मिली तो पुलिसकर्मियों ने आसपास मौजूद नावों का पता लगाना शुरू किया.

दूसरी नाव के मालिक से किया संपर्क

इस दौरान कॉन्स्टेबल अभिजीत शिंदे और अन्य पुलिसकर्मियों को पता चला कि आजाद हिंद नाम की एक दूसरी भ्रमण नौका खराब फेरी के पास मौजूद है. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत नौका के मालिक जुनैद मुल्ला से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी.

पुलिस की अपील के बाद ‘आजाद हिंद’ मौके पर पहुंची. इसके बाद खराब पड़ी ‘अनवारी’ फेरी को सुरक्षित तरीके से खींचकर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ लाया गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ‘अनवारी’ को रात करीब 9:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के जेट्टी नंबर 2 तक पहुंचा दिया गया. इसके बाद फेरी में सवार सभी 34 यात्रियों और चार चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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अधिकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को चोट नहीं आई. समय रहते पुलिस और स्थानीय नाव संचालक की मदद मिलने से समुद्र के बीच फंसे सभी 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया.