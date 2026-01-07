Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां एक 17 साल के लड़के का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर एक लड़की के माध्यम से आरोपियों ने मृत लड़के को कात्रज इलाके में बुलाया. इसके बाद उसे खेड शिवापूर ले जाकर पत्थर और कोयते से वार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो बाल अपराधियों को हिरासत में लिया गया है. इस घटना पर दुख व्यक्त किया जा रहा है.

इस मामले में पुलिस ने प्रथमेश चिंधू आढल, उम्र19 साल, निवासी उत्तमनगर पुणे, नागेश बालाजी धबाले, उम्र 19 साल, निवासी शिवणे, पुणे, इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जबकि अमनसिंग सुरेंद्रसिंह गच्चड (उम्र 17 साल, निवासी टिगरेनगर लेन नं 14, पुणे इंटरनेशनल स्कूल के पास, विश्रांतवाडी), यह हत्या किए गए 17 साल के लड़के का नाम है.

मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई

इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक, अमनसिंग 29 दिसंबर को लड़का गाड़ी लेकर घर से गया था, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो उसकी मां ने 31 दिसंबर को विश्रांतवाडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद लड़के के मोबाइल का सीडीआर और लोकेशन से विश्रांतवाडी पुलिस स्टेशन, साथ ही अपराध शाखा, यूनिट 3 पुणे शहर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दर्ज अपराध की जांच शुरू की. मृत अमनसिंग गच्चड को प्रथमेश चिंधू आढल, नागेश बालाजी धबाले, दो बाल अपराधी और अन्य दोस्तों ने उत्तमनगर इलाके में ले गए.

पुरानी रंजिश के चलते किया अपहरण

पुलिस को पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते उसका अपहरण किया गया था. जब पता चला कि आरोपी बेलगाव के हैं तो उन्होंने कर्नाटक में आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने एक लड़की के माध्यम से उसे कात्रज में बुलाया था. इसके बाद खेडशिवापूर इलाके में ले जाकर पत्थर और कोयते से वार कर उसकी हत्या करने की बात कबूल की. पुलिस घटना की जांच कर रही है.