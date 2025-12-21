Maharashtra: रातभर सिलेंडर से लीक होती रही गैस, लाइट ऑन करते ही हुआ बड़ा धमाका, 3 झुलसे
Maharashtra News: मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित रमाबाई नगर में एलपीजी गैस लीक से भीषण आग लग गई. हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक की हालत नाजुक है. दमकल ने समय पर आग पर काबू पाया.
Mumbai News: महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके से एक बेहद गंभीर और डरावनी घटना सामने आई है. मरोळ के रमाबाई नगर इलाके में आज तड़के एलपीजी गैस लीक के कारण आग लग गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए. हादसा सुबह करीब 5:30 बजे झोपड़पट्टी क्षेत्र के एक घर में हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
कैसे हुआ हादसा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित घर में एलपीजी सिलेंडर से रातभर गैस का रिसाव होता रहा. घर के सदस्य उस समय गहरी नींद में थे, जिससे उन्हें गैस लीक का पता नहीं चल सका. गैस पूरे घर में फैल चुकी थी. सुबह उठने के बाद जैसे ही घर के एक सदस्य ने लाइट का स्विच ऑन किया, चिंगारी पैदा हुई और जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी.
आग इतनी तेज थी कि घर में मौजूद तीन लोग उसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए. तीनों को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घायलों को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूत्रों के अनुसार, घायलों में से एक की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है.
दमकल और पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और एमआईडीसी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और हालात को नियंत्रण में लिया. समय पर आग बुझाए जाने से बड़ा नुकसान टल गया. इस हादसे के बाद रमाबाई नगर इलाके में दहशत का माहौल है. सुबह-सुबह बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे लोग घबरा गए.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गैस लीक सिलेंडर में खराबी के कारण हुआ या रेगुलेटर अथवा पाइप में तकनीकी गड़बड़ी थी. दमकल विभाग और एमआईडीसी पुलिस मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रही है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि गैस लीक की आशंका होने पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक स्विच न चलाएं, तुरंत खिड़की-दरवाजे खोलकर वेंटिलेशन करें और संबंधित विभाग को सूचना दें. यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.
