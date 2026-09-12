ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन की तैयारी, आज समर्थकों के साथ मंथन

मुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन की तैयारी, आज समर्थकों के साथ मंथन

मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है. आज समर्थकों के साथ बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 12 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज यानी 12 सितंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है. मनोज जरांगे पाटिल ने दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में मुंबई में आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर रणनीति तय की जाएगी. जरांगे पहले ही मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने की बात कह चुके हैं.

जरांगे पाटिल का कहना है कि आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसकी मंजूरी देगी. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में मुंबई में आंदोलन किस जगह और किस तरीके से होगा, इस पर नजर बनी हुई है.

मुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे

जरांगे की लीगल टीम ने आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है. इस मामले में अदालत ने यह साफ किया है कि आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है और उसकी तरफ से आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी तय स्थान पर प्रदर्शन के लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमति की शर्तें खत्म हो जाती हैं.

14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं जरांगे

मनोज जरांगे पाटिल पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. ऐसे में उनकी सेहत और आंदोलन की आगे की दिशा दोनों को लेकर समर्थकों और प्रशासन की नजर बनी हुई है. आज होने वाली बैठक के बाद तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है.

मुंबई में फिर दिख सकता है बड़ा जमावड़ा

अगर जरांगे पाटिल को मुंबई में आंदोलन की अनुमति मिलती है और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचते हैं, तो शहर में एक बार फिर बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है.

पुणे में FDA का बड़ा एक्शन, 4600 किलो खोया, 12500 किलो पनीर जब्त

पिछले साल गणेशोत्सव के दौरान भी मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और भीड़ के कारण शहर की व्यवस्था पर दबाव देखने को मिला था. इस बार भी प्रशासन के सामने भीड़ को संभालने और शहर की सामान्य व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती हो सकती है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे
मुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे
महाराष्ट्र
पुणे में FDA का बड़ा एक्शन, 4600 किलो खोया, 12500 किलो पनीर जब्त
पुणे में FDA का बड़ा एक्शन, 4600 किलो खोया, 12500 किलो पनीर जब्त
महाराष्ट्र
मोहन भागवत को संजय राउत ने दी जन्मदिन की बधाई, 'सरकार को हटाने की...'
मोहन भागवत को संजय राउत ने दी जन्मदिन की बधाई, 'सरकार को हटाने की...'
महाराष्ट्र
BRICS समिट: सुप्रिया सुले बोलीं, 'जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे...'
BRICS समिट: सुप्रिया सुले बोलीं, 'जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
दिल्ली NCR
BRICS के बीच दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज बारिश के आसार
BRICS के बीच दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज बारिश के आसार
इंडिया
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा
DUSU चुनाव: विनोद जाखड़ को NSUI के पैनल पर भरोसा, जीत का किया दावा
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget