मुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन की तैयारी, आज समर्थकों के साथ मंथन

मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज यानी 12 सितंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है. मनोज जरांगे पाटिल ने दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में मुंबई में आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर रणनीति तय की जाएगी. जरांगे पहले ही मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने की बात कह चुके हैं.

जरांगे पाटिल का कहना है कि आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसकी मंजूरी देगी. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में मुंबई में आंदोलन किस जगह और किस तरीके से होगा, इस पर नजर बनी हुई है.

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जरांगे की लीगल टीम ने आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है. इस मामले में अदालत ने यह साफ किया है कि आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है और उसकी तरफ से आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी तय स्थान पर प्रदर्शन के लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमति की शर्तें खत्म हो जाती हैं.

14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं जरांगे

मनोज जरांगे पाटिल पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. ऐसे में उनकी सेहत और आंदोलन की आगे की दिशा दोनों को लेकर समर्थकों और प्रशासन की नजर बनी हुई है. आज होने वाली बैठक के बाद तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है.

मुंबई में फिर दिख सकता है बड़ा जमावड़ा

अगर जरांगे पाटिल को मुंबई में आंदोलन की अनुमति मिलती है और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचते हैं, तो शहर में एक बार फिर बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है.

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पिछले साल गणेशोत्सव के दौरान भी मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और भीड़ के कारण शहर की व्यवस्था पर दबाव देखने को मिला था. इस बार भी प्रशासन के सामने भीड़ को संभालने और शहर की सामान्य व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती हो सकती है.