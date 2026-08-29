'मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना', बहन को मैसेज पोस्ट कर भाई ने लगाई फांसी

महाराष्ट्र के जलगांव में रक्षाबंधन के दिन ही एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 17 साल के स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन और परिवार के लिए एक इमोशनल मैसेज पोस्ट करने के बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. मरने वाले स्टूडेंट का नाम रोहित साहेबराव धनगर है, जो 11वीं आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ता था. रोहित अपने पिता के साथ रक्षाबंधन पर अपने बहन के घर गया था. वहां, बहन से राखी बंधवाने के बाद वह अपने पिता की टू-व्हीलर से घर लौटा.

'सब कुछ संभाल लेना दीदी, मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना'

इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन के साथ एक फोटो पोस्ट की और एक इमोशनल मैसेज पोस्ट करते हुए कहा कि, 'सब कुछ संभाल लेना दीदी, मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना, मैं जा रहा हूं'. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि उसने एक दोस्त को वीडियो भेजकर बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हार गया है. मैसेज देखकर दोस्त रोहित के घर पहुंचे. लेकिन, तब तक उसने फांसी लगा ली थी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

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सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिवार ने उसे तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में शनिपेठ पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया था और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. इस बीच, रोहित ने एक और डायलॉग स्टेटस पोस्ट भी किया था. इसमें लिखा था, 'अगली बार आऊंगा तो सबका फेवरेट बन जाऊंगा', 'जो दाग रह गए हैं, उन्हें मिटा दूंगा, न आंखें नम होंगी, न दिल से कुछ ले जाऊंगा! थैंक यू...'

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