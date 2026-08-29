Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना', बहन को मैसेज पोस्ट कर भाई ने लगाई फांसी

'मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना', बहन को मैसेज पोस्ट कर भाई ने लगाई फांसी

'सब कुछ संभाल लेना दीदी'.., महाराष्ट्र के जलगांव में रक्षाबंधन के दिन 17 साल के स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन और परिवार के लिए एक इमोशनल मैसेज पोस्ट कर फांसी लगा ली.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के जलगांव में रक्षाबंधन के दिन ही एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 17 साल के स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन और परिवार के लिए एक इमोशनल मैसेज पोस्ट करने के बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. मरने वाले स्टूडेंट का नाम रोहित साहेबराव धनगर है, जो 11वीं आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ता था. रोहित अपने पिता के साथ रक्षाबंधन पर अपने बहन के घर गया था. वहां, बहन से राखी बंधवाने के बाद वह अपने पिता की टू-व्हीलर से घर लौटा.

'सब कुछ संभाल लेना दीदी, मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना'

इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन के साथ एक फोटो पोस्ट की और एक इमोशनल मैसेज पोस्ट करते हुए कहा कि, 'सब कुछ संभाल लेना दीदी, मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना, मैं जा रहा हूं'. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि उसने एक दोस्त को वीडियो भेजकर बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हार गया है. मैसेज देखकर दोस्त रोहित के घर पहुंचे. लेकिन, तब तक उसने फांसी लगा ली थी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

यह भी पढ़ें: कैलास मानसरोवर यात्रा पर फंसे श्रद्धालु, अब महाराष्ट्र के लिए रवाना

सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिवार ने उसे तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में शनिपेठ पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया था और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. इस बीच, रोहित ने एक और डायलॉग स्टेटस पोस्ट भी किया था. इसमें लिखा था, 'अगली बार आऊंगा तो सबका फेवरेट बन जाऊंगा', 'जो दाग रह गए हैं, उन्हें मिटा दूंगा, न आंखें नम होंगी, न दिल से कुछ ले जाऊंगा! थैंक यू...' 

यह भी पढ़ें: नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना', बहन को मैसेज पोस्ट कर भाई ने लगाई फांसी
'मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना', बहन को मैसेज पोस्ट कर भाई ने लगाई फांसी
महाराष्ट्र
कैलास मानसरोवर यात्रा पर फंसे श्रद्धालु, अब महाराष्ट्र के लिए रवाना
कैलास मानसरोवर यात्रा पर फंसे श्रद्धालु, अब महाराष्ट्र के लिए रवाना
महाराष्ट्र
मुंबई में नकली पेमेंट दिखाकर लाखों का फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार
मुंबई में नकली पेमेंट दिखाकर लाखों का फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज
नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget