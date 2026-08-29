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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकैलास मानसरोवर यात्रा पर फंसे श्रद्धालु, अब महाराष्ट्र के लिए रवाना

कैलास मानसरोवर यात्रा पर फंसे श्रद्धालु, अब महाराष्ट्र के लिए रवाना

कैलास मानसरोवर यात्रा पूरी कर लौट रहे महाराष्ट्र के 37 श्रद्धालु तिब्बत के सागा में फंसे हुए थे, जिन्हें वापस लौटाने के लिए सीएम फडणवीस ने विदेश मंत्रालय के साथ तत्काल पत्राचार और समन्वय किया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 29 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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भारत और नेपाल के विभिन्न रास्तों से शुरू कैलास मानसरोवर यात्रा पूरी कर लौट रहे महाराष्ट्र के 37 श्रद्धालु तिब्बत के सागा में फंस गए थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की त्वरित पहल के बाद सभी श्रद्धालु 28 अगस्त की सुबह 6 बजे सागा से न्यालम चेक पोस्ट के रास्ते काठमांडू के लिए सुरक्षित रवाना हो गए. श्रद्धालुओं की काठमांडू से वापसी की फ्लाइट 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे निर्धारित है, इसलिए समय पर काठमांडू पहुंचना उनके लिए जरूरी था.

ठाणे, पुणे, अलीबाग, रायगढ़ और डोंबिवली क्षेत्र के जय गिरनारी ट्रस्ट, अलीबाग के प्रमोद केणे के साथ ये 37 श्रद्धालु कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए थे. यात्रा पूरी करने के बाद वापसी के दौरान वे सागा में फंस गए. समूह के नितिन शिर्के और राकेश जितेकर ने सागा में फंसे होने की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाई.

जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल पहल करते हुए श्रद्धालुओं की मदद के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ तत्काल पत्राचार और समन्वय किया. विदेश मंत्रालय ने भी मामले में तत्परता से आवश्यक मदद और सहयोग किया. 

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37 श्रद्धालुओं की सागा से काठमांडू तक वापसी की यात्रा शुरू

इन सभी प्रयासों के बाद सभी 37 श्रद्धालुओं की सागा से काठमांडू तक सुरक्षित वापसी की यात्रा शुरू हो गई. संकट के समय तत्काल मदद मिलने पर श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त किया. श्रद्धालुओं के सुरक्षित रवाना होने से उनके परिजनों और संबंधित लोगों को भी राहत मिली है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 29 Aug 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
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