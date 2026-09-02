ठाणे: मरीज की थाली में कॉकरोच! MNS कार्यकर्ताओं का अस्पताल में बवाल

महाराष्ट्र में मुंबई से सटे ठाणे जिले के कलवा इलाके में उस वक्त बवाल हो गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक मरीज की थाली में कॉकरोच निकला. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. कॉकरोच मिलने से नाराज राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मनसे पदाधिकारियों ने अस्पताल की डीन डॉ. स्वप्नाली कदम के चैंबर में ही धरना देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आंदोलन से पहले अस्पताल प्रशासन ने न तो संबंधित मरीज से मुलाकात की थी और न ही घटना की कोई जांच की थी. इसके बाद प्रशासन की इस लापरवाही की बात सामने आ गई. मनसे के आंदोलन के बाद डीन डॉ. स्वप्नाली कदम ने मरीज से मुलाकात की.

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आंख की सर्जरी कराने आया था मरीज

दरअसल, 28 अगस्त की रात वार्ड नंबर 6 में आंखों की सर्जरी के लिए भर्ती मरीज को दिए गए खाने में कॉकरोच मिला था. इसके बाद से मरीजों को दिए जाने वाली थालियों की क्वॉलिटी और साफ-सफाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

मनसे ने दावा किया है कि इससे पहले भी अस्पताल में खाने को लेकर ऐसी कई शिकायतें मिली हैं. इसी को लेकर मनसे के जनहित एवं विधि विभाग के ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर के नेतृत्व में पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.

ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

मनसे का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही थी. इसके बाद पदाधिकारियों ने डीन के चैंबर में ही धरना शुरू कर दिया. मनसे ने मांग की कि खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार की तत्काल जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए. साथ ही, लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए.

मनसे पदाधिकारी स्वप्निल महिंद्रकर ने कहा कि मरीज की थाली में कॉकरोच मिलने के बाद भी प्रशासन ने उसकी साधारण मुलाकात तक नहीं की. सिर्फ मरीज का बयान दर्ज कर मामले को खत्म न किया जाए, बल्कि दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए.

चार दिन बाद भी FDA तक नहीं पहुंचा खाने का सैंपल!

सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 28 अगस्त को मरीज के खाने में कॉकरोच मिला, लेकिन चार दिन गुजरने के बावजूद संबंधित खाने का सैंपल जांच के लिए अन्न एवं औषधि प्रशासन यानी FDA के पास क्यों नहीं भेजा गया? अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच अगले दो दिनों में पूरी करने का आश्वासन दिया है लेकिन सवाल यह है कि जब मरीजों की जिंदगी और सेहत से जुड़ा मामला हो, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों?

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