Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर

राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर

पुणे में MNS नेता अमित ठाकरे के दौरे में पीएम मोदी की तस्वीर हटाए जाने पर बीजेपी भड़क गई है. पार्टी के कार्यकर्ता राज ठाकरे के घर के बाहर जमा हुए हैं.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 01 Sep 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने के मामले में MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं राज ठाकरे के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन करने की तैयारी में है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हैं. बीजेपी और मनसे के कार्यकर्ताओं के आमने-सामने आने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस ने बीजेपी और मनसे के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है. पुलिस फोर्स तैनात की गयी है.

वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र पाटिल ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि अमित ठाकरे के साथ आए कार्यकर्ताओं ने उनके केबिन में लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को नीचे उतार दिया. इस घटना को लेकर प्रिंसिपल ने शिकायत भी दर्ज कराई है.

प्रिंसिपल के केबिन से हटवाई थी फोटो

प्रिंसिपल राजेंद्र पाटिल ने कहा कि अमित ठाकरे कॉलेज में आए थे और उनके साथ करीब 20-25 लोग मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने प्रिंसिपल के केबिन में छत्रपति शिवाजी महाराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी देखीं. तस्वीर देखने के बाद अमित ठाकरे ने कहा कि वहां प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती. इसके बाद उन्होंने अपने साथ मौजूद एक कार्यकर्ता को तस्वीर हटाने के लिए कहा और कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नीचे उतार दी.

कई मुद्दों पर उठाए सवाल

प्रिंसिपल ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुई. इसके बाद अमित ठाकरे ने कॉलेज और हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने हॉस्टल के टॉयलेट और बाथरूम की साफ-सफाई को लेकर शिकायत की. कैंटीन में इस्तेमाल होने वाले प्याज की गुणवत्ता पर भी अमित ठाकरे और उनके साथ आए लोगों ने आपत्ति जताई. खराब प्याज को एक कैरेट में लाकर दिखाया गया और कहा गया कि इस तरह के प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 01 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे BJP Maharashtra NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
महाराष्ट्र
'GDP बढ़ी है तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों?' संजय राउत का सवाल
'GDP बढ़ी है तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों?' संजय राउत का सवाल
महाराष्ट्र
'बुर्के में महिलाएं आती हैं और बच्चे चोरी हो जाते हैं', मुंबई के सरकारी अस्पताल में विवाद 
'बुर्के में महिलाएं आती हैं और बच्चे चोरी हो जाते हैं', मुंबई के सरकारी अस्पताल में विवाद 
महाराष्ट्र
हिंदी परीक्षा पर महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, 50 साल पुराना नियम खत्म
हिंदी परीक्षा पर महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, 50 साल पुराना नियम खत्म
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget