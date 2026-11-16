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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रप्रिंस विलियम-केट के दौरे के चलते मुंबई में बदला ट्रैफिक रूट, कई सड़कें बंद

प्रिंस विलियम-केट के दौरे के चलते मुंबई में बदला ट्रैफिक रूट, कई सड़कें बंद

मुंबई में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के भारत दौरे के चलते 16 से 19 नवंबर तक दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग पर रोक रहेगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 09:56 AM (IST)
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ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के भारत दौरे को देखते हुए मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 19 नवंबर 2026 तक दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में अस्थायी ट्रैफिक प्रतिबंध, डायवर्जन और पार्किंग पर रोक लगाने का फैसला किया है. ऐसे में इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले बदले हुए ट्रैफिक रूट की जानकारी जरूर ले लें.

डीसीपी (साउथ ट्रैफिक) हेमराजसिंह राजपूत की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, हुतात्मा राजगुरु चौक, शहीद भगतसिंह मार्ग, बैलार्ड पियर और एनसीपीए परिसर के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. इन इलाकों की कुछ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी, जबकि कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

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इसके अलावा, निर्धारित इलाकों में वाहनों की पार्किंग पर भी अस्थायी रोक रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने यह व्यवस्था सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए की है.

16 से 18 नवंबर तक मुंबई में रहेंगे प्रिंस विलियम और केट

प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस केट 16 से 18 नवंबर तक मुंबई में रहेंगे. इस दौरान दोनों अर्थशॉट प्राइज समिट और अवॉर्ड नाइट में शामिल होंगे. उनके दौरे को देखते हुए दक्षिण मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है.

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आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि इन प्रतिबंधों से आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है. एंबुलेंस, दमकल विभाग, पुलिस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहन बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकेंगे. वहीं, आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधित रास्तों से बचें और अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल जरूर करें.

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Published at : 16 Nov 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Prince William MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Princess Kate
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